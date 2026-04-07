Ideal para el balcón: las plantas que resisten al sol directo y florecen todo el año

Hay plantas que aman el sol directo y que son capaces de llenar de color el jardín todos los días del año.

Para quienes buscan soluciones prácticas de jardinería urbana hay plantas que son capaces de soportar el calor extremo y que además florecen todo el año. Eligiendo alguna de estas especies el jardín siempre se llenará de vida y de color.

Plantas que aman el sol Estas plantas no solo sobreviven sino que llenan los espacios de color con el mínimo esfuerzo. Se trata de cuatro opciones que son infalibles para exteriores que tienen un alto impacto solar.

Una de ellas es el geranio. Esta planta es la reina de los balcones. Ama la luz directa y cuanta más radiación recibe, más flores produce. Se trata de una planta agradecida que mantiene su ciclo de floración durante meses. Se aconseja esperar a que la tierra esté seca antes de volver a regarla y retirar las flores marchitas apenas se sequen.

Gemini_Generated_Image_yur3h5yur3h5yur3 Geranio, una de las plantas que aman el sol. Por otro lado, la gazania es un espectáculo visual dinámico. Sus flores se abren con la luz del mediodía y se cierran al atardecer. Es ideal para macetas bajas y resiste el calor intenso sin inmutarse. El exceso de humedad es su peor enemigo. La maceta debe tener un buen drenaje para que no se pudran las raíces.

En tanto, para quienes buscan una planta rústica que soporte la sequía y el sol más fuerte, la lavanda es la candidata ideal. Está diseñada para ambientes secos y luminosos. Además de su exquisita fragancia, aporta una estructura elegante a cualquier rincón soleado. Es una especie que no necesita de mucha agua.