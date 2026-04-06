Adiós humedad: la planta que puede salvar tu casa sin gastar dinero y decora cualquier espacio

El lirio, sumado a una buena ventilación del hogar, puede lograr grandes cambios en poco tiempo.

La humedad en casa no solo arruina paredes fomentando la aparición de hongos, moho y ácaros, sino que provoca problemas respiratorios y dolores articulares porque afecta la calidad del aire. Aunque muchos recurren a productos químicos, hay una alternativa natural que promete eliminar la humedad: el lirio.

Es una planta que utiliza el vapor de agua del ambiente a través de sus hojas y raíces para sobrevivir, actuando como un deshumidificador natural. Sus hojas grandes captan la humedad del aire, ayudando a reducir la condensación y el moho en paños pequeños y espacios interiores.

lirio El lirio ayuda a reducir la humedad. Archivo Pero para que el lirio funcione correctamente, se recomienda colocarlo en lugares con luz indirecta, regar 2 o 3 veces por semana para mantener la tierra húmeda, colocar abono durante el crecimiento y asegurar un buen drenaje porque el acceso de humedad puede dañar sus raíces.

El plus para eliminar la humedad Además del lirio, los especialistas aconsejan ventilar diariamente el hogar abriendo las ventanas al menos 10 minutos por día o usando extractores en baños y cocinas para eliminar vapores rápidamente. También es necesario mantener la temperatura de la casa, por eso, no se recomienda secar la ropa dentro de espacios cerrados.