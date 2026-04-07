Cómo hacer un limpiavidrios para autos: ahorrá dinero con esta mezcla casera
Se puede preparar un líquido limpiavidrios usando vinagre y otros ingredientes que todos tienen en su casa.
El parabrisas es un vidrio que se ensucia a diario y esa suciedad puede ser un riesgo real para la seguridad de las personas. Es posible preparar un líquido limpiaparabrisas con vinagre sin tener que recurrir a los costosos bidones.
Limpiavidrios para el auto
En primer lugar, se aconseja no cargar el depósito con agua corriente. Esto es porque el agua contiene minerales y sarro que con el tiempo obstruyen los conductos, dañan la bomba del sistema y dejan manchas blanquecinas difíciles de sacar en el vidrio y pintura.
Para lograr cuatro litros de esta solución de limpieza se necesitarán cuatro litros de agua destilada, una taza de vinagre blanco que actuará como un desengrasante natural infalible, y una cucharada de detergente de cocina que será el encargado de remover restos de insectos y suciedad pesada.
Paso a paso
Para que la mezcla sea homogénea y no se desborde de espuma se aconseja buscar un bidón de cinco litros que esté limpio y añadir el agua destilada. Luego sumar el vinagre. Agregar una cucharada de detergente con cuidado. Tapar el bidón y agitarlo despacio.
Con este truco de limpieza los cristales del auto estarán siempre relucientes libres de suciedad. También se puede usar la preparación para limpiar los vidrios de la casa.