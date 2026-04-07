Cómo hacer un limpiavidrios para autos: ahorrá dinero con esta mezcla casera

Se puede preparar un líquido limpiavidrios usando vinagre y otros ingredientes que todos tienen en su casa.

El parabrisas es un vidrio que se ensucia a diario y esa suciedad puede ser un riesgo real para la seguridad de las personas. Es posible preparar un líquido limpiaparabrisas con vinagre sin tener que recurrir a los costosos bidones.

Limpiavidrios para el auto En primer lugar, se aconseja no cargar el depósito con agua corriente. Esto es porque el agua contiene minerales y sarro que con el tiempo obstruyen los conductos, dañan la bomba del sistema y dejan manchas blanquecinas difíciles de sacar en el vidrio y pintura.

Vidrios empañados del auto.jpg Con este limpiavidrios los cristales quedarán como nuevos. Para lograr cuatro litros de esta solución de limpieza se necesitarán cuatro litros de agua destilada, una taza de vinagre blanco que actuará como un desengrasante natural infalible, y una cucharada de detergente de cocina que será el encargado de remover restos de insectos y suciedad pesada.

Paso a paso Para que la mezcla sea homogénea y no se desborde de espuma se aconseja buscar un bidón de cinco litros que esté limpio y añadir el agua destilada. Luego sumar el vinagre. Agregar una cucharada de detergente con cuidado. Tapar el bidón y agitarlo despacio.