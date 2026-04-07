Por qué recomiendan poner vinagre en el lavarropas y para qué sirve realmente

A veces el problema no está en la cantidad de jabón ni en comprar un producto más caro. Está en otra cosa. Toallas que salen con olor a humedad, prendas que pierden viveza con los lavados y un lavarropas que acumula restos sin que nadie lo note.

En medio de esa rutina doméstica apareció un recurso simple, de esos que pasan años en la cocina sin llamar demasiado la atención: el vinagre . En los últimos tiempos empezó a ganar lugar como aliado del lavado por una razón concreta. Bien usado, puede resolver varios de esos inconvenientes que se repiten una y otra vez.

El lavado de la ropa no se reduce solo a sacar manchas. También influye en la duración de las telas, en el aroma que queda en las prendas y hasta en el funcionamiento del electrodoméstico. Por eso, cada vez más personas miran con interés soluciones caseras que complementen o incluso reemplacen ciertos productos tradicionales. Entre ellas, una de las más comentadas es la incorporación de vinagre durante el lavado.

La clave, sin embargo, no pasa solo por usarlo, sino por hacerlo bien. Cuando se aplica de forma adecuada, este ingrediente puede contribuir a que la ropa salga más limpia, con mejor olor y sin ese rastro de humedad que muchas veces persiste incluso después del centrifugado. No se trata de una fórmula mágica, pero sí de un recurso práctico que suma beneficios concretos dentro del proceso de lavado.

Una de las ventajas más mencionadas tiene que ver con las toallas y las prendas pesadas, que suelen retener olores difíciles de sacar. En esos casos, el vinagre puede marcar una diferencia. A diferencia de algunos suavizantes, que apenas tapan el problema con perfume, el ácido acético actúa sobre las bacterias que generan ese olor húmedo tan característico. El resultado es una neutralización más efectiva, sobre todo en textiles que pasan mucho tiempo mojados o que tardan en secarse.

Además, las toallas pueden recuperar mejor su capacidad de absorción. Ese punto no es menor, porque con el uso continuo de ciertos productos muchas veces las fibras se saturan y dejan de cumplir bien su función. El vinagre, en cambio, ayuda a que esas prendas salgan del tambor con una sensación más limpia y menos cargada. También puede colaborar para que los colores apagados recuperen algo de intensidad, sin necesidad de recurrir a blanqueadores agresivos ni a fórmulas más invasivas para la tela.

Un beneficio que también alcanza al lavarropas

El vinagre no solo actúa sobre la ropa. También puede ayudar al mantenimiento del equipo. Con el paso del tiempo, dentro del lavarropas se acumulan restos de detergente, sarro y residuos que muchas veces no se ven, pero que terminan afectando el rendimiento del aparato. Esa suciedad se adhiere al tambor y a las tuberías internas, y puede influir tanto en la limpieza de las prendas como en la vida útil del electrodoméstico.

En ese sentido, el vinagre funciona como un descalcificador natural. Ayuda a disolver depósitos de jabón y otras acumulaciones que se forman con el uso cotidiano. Esa acción de limpieza interna lo convirtió en una opción cada vez más valorada dentro de los trucos caseros para el hogar. No solo por una cuestión de ahorro, sino también por su practicidad a la hora de sumar un refuerzo simple al lavado habitual.

El interés por este tipo de soluciones creció al mismo tiempo que muchas personas empezaron a revisar sus hábitos de limpieza. Frente a productos costosos que no siempre dan el resultado esperado, los métodos más sencillos volvieron a ganar terreno. El caso del vinagre es uno de los más claros. Su uso en el lavarropas se instaló como una alternativa doméstica capaz de mejorar el olor de las prendas, cuidar ciertos tejidos y colaborar con la limpieza del equipo.

Por eso, lejos de ser una moda pasajera, esta práctica se viene consolidando en muchos hogares. La razón es simple: apunta a resolver problemas cotidianos con un recurso accesible y conocido. Cuando se incorpora correctamente al lavado, el vinagre puede transformarse en un aliado silencioso, de esos que no prometen milagros, pero sí resultados visibles en la ropa y en el funcionamiento del lavarropas.