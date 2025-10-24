La frase de Martín Seefeld sobre Los Simuladores que encendió la ilusión de los fans: "Yo los pongo..."

El actor participó este jueves en "Otro día perdido" y fue consultado por la película de "Los Simuladores". ¿Qué dijo Seefeld al respecto?

Esta semana, dos integrantes de Los Simuladores visitaron Otro día perdido: Diego Peretti el lunes y Martín Seefeld el jueves. Como era de esperar, ambos fueron consultados sobre la película de Los Simuladores, que estaba prevista para estrenarse este año pero finalmente no se concretó.

Por un lado, Peretti manifestó que todos, incluso él, están esperando la película. "No tengo participación activa, ejecutiva, para decidir. Estamos los cinco. Lo que pasa es que el tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos", aseguró el actor.

Martín Seefeld en Otro día perdido 2 El actor habló sobre la película de "Los Simuladores". Captura de pantalla Youtube Eltrece. Mientras que Pergolini, le preguntó a Seefeld: "¿Cuántas veces al año te dicen 'cuándo vuelven, cuándo hacen la película'?". "Con mucha alegría, te digo que todos los días", respondió el artista.

Luego, Martín se explayó sobre el tema: "Se produjo una situación de conflicto con la plataforma, pero por una cuestión de que la plataforma no la podía hacer. Entonces, destrabando los derechos, vos sabés de eso más que nadie. Y de ahí, con esa libertad de acción seguramente vamos a encarar un camino".