Dolor en el espectáculo: murió un querido actor de Los Simuladores y Los Roldán

Con una trayectoria que abarcó cine, teatro y publicidad, la Asociación de Actores confirmó el deceso de un intérprete clave de nuestra cultura.

La escena argentina atraviesa un momento de profundo pesar tras confirmarse la muerte de una figura sumamente querida y respetada en el ambiente. Rubén Polimeni, el actor que supo transitar con éxito desde las publicidades más recordadas hasta los clásicos de la ficción nacional, falleció este viernes a los 70 años.

ruben-polimeni-muerte-2 Rubén Polimeni falleció a los 70 años, dejando una marca imborrable en la escena nacional. NA La noticia fue ratificada por la Asociación Argentina de Actores y Actrices, generando una inmediata ola de homenajes en redes sociales hacia quien fuera un verdadero todoterreno de la interpretación.

El recorrido de Rubén Polimeni por los hitos del cine y la televisión argentina Nacido en diciembre de 1955, Polimeni construyó una carrera basada en la versatilidad y el compromiso actoral. Su rostro se volvió familiar para millones de hogares gracias a su participación en producciones que marcaron una época.

Fue parte del universo de Los simuladores, Sin código y Tiempo final, demostrando una plasticidad única para pasar del drama a la comedia en un abrir y cerrar de ojos. Su paso por tiras diarias como Los Roldán, Sos mi hombre y la inolvidable Mi familia es un dibujo, lo consolidó como un actor de reparto fundamental para cualquier elenco de primera línea.