¡Escándalo total! El nuevo novio de Cande Tinelli casi termina a las piñas con el ex de la modelo

La hija de Marcelo Tinelli apuesta otra vez al amor con un deportista de elite tras su reciente ruptura con un reconocido abogado.

Qué pasó con el novio y el ex de Lele Tinelli. / @candetinelli

El clan Tinelli vuelve a ser el centro de todas las miradas tras una primicia que sacude el mundo del espectáculo y las caballerizas. Cande Tinelli habría encontrado un nuevo dueño para su corazón. Sin embargo, lo que comenzó como un romance bajo la luz de la luna en una exclusiva fiesta de fin de año, terminó en un escándalo de proporciones que casi termina con los protagonistas tomándose a golpes de puño frente a todos los presentes.

Los detalles del triángulo amoroso que sacude a Cande Tinelli La bomba estalló en El Ejército de LAM, donde Santi Riva Roy desmenuzó la información con el misterio que caracteriza al ciclo. Según el cronista, la it girl fue vista muy acaramelada en la celebración anual de un exclusivo club hípico.

Pelea en la presentación de novio de Cande Tinelli. Lo que nadie esperaba era que en ese mismo recinto se encontrara su anterior pareja, Maxi Milito, un abogado penalista e hijo del presidente del Club Hípico Argentino. Al parecer, la presencia de la nueva conquista de la joven no cayó nada bien: “Cuando llegó el ex, casi se va a las piñas con el actual de Cande”.

El nombre del hombre que hoy ocupa el lugar del letrado es Franco Trabucco, un jinete de primer nivel reconocido en el ambiente. La relación habría nacido de la pasión compartida por los animales y la vida al aire libre, un refugio constante para la hija del conductor.

Cande Tinelli Cande Tinelli habría iniciado una relación con el jinete de elite Franco Trabucco. @candelariatinelli No obstante, el encuentro de fin de año dejó en claro que las heridas del pasado aún no cicatrizaron. “Viene de cortar con alguien que también negó. Fueron vistos en la fiesta de fin de año del club hípico y ahí estaba el ex", añadió Riva Roy ante la sorpresa de Pepe Ochoa y Fefe Bongiorno.