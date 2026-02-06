¿Dardo para L-Gante? El apasionado encuentro de su ex con un reconocido político en un lugar top

Tras su escandalosa separación de Elián Valenzuela, la modelo se refugió en los brazos de uno de los solteros más codiciados de la política argentina.

Este viernes, el radar de los romances mediáticos detectó a Facundo Moyano en una situación de extrema complicidad con Candela, la modelo rosarina que saltó a la fama por su conflictivo noviazgo con L-Gante. La primicia fue lanzada por Pochi de Gossipeame durante la emisión de Puro Show, donde se revelaron detalles de una velada romántica en la que las caricias y los besos fueron los grandes protagonistas de la noche.

Candela, la ex de L-Gante, salió con Facundo Moyano. La noche de pasión de Moyano y la ex del referente de la Cumbia 420 La cita tuvo lugar en un refinado establecimiento de pastas, famoso por su privacidad y sus abultados tickets, ideal para encuentros que buscan pasar desapercibidos. Según los presentes, la pareja no escatimó en demostraciones de afecto: “Estaban sentados uno al lado del otro, muy cariñosos, y se notaba la química entre ellos”.

ex-lgante-moyano 2 El restaurante de pastas elegido por la pareja es conocido por sus precios elevados y su ambiente VIP. Captura de TV Eltrece La confirmación definitiva llegó a través de la propia Candela, quien reside en Puerto Madero y subió a sus historias de Instagram postales de la comida, las cuales coincidían exactamente con el lugar donde fueron vistos.

El perfil de la nueva conquista de Moyano no es ajeno a las cámaras. Candela se hizo conocida por un romance con Elián Valenzuela que terminó en malos términos, enfrentada con la familia del músico y protagonizando una guerra virtual con la mismísima Wanda Nara.