"Quedó igual a L-Gante": las burlas a Maxi López por el drástico cambio estético que se hizo

Instalado en el streaming y la televisión, Maxi López confesó que se sometió a un diseño de sonrisa personalizado para mejorar su imagen.

El antes y después de Maxi López cada vez más cerca de L-Gante. / Telefe

El presente de Maxi López atraviesa una transformación absoluta. Instalado en Argentina para cumplir con su rol en MasterChef Celebrity, el exdelantero de River no solo apuesta a la reconciliación mediática con Wanda Nara, sino que ha decidido renovar su apariencia de manera radical.

¿Qué retoque se hizo Maxi López y por qué se parece a Lgante? Mientras aguarda que Daniela Christiansson se mude definitivamente al país junto a sus hijos pequeños, el rubio aprovechó su estadía para pasar por el quirófano dental y lucir una imagen renovada en sus apariciones públicas.

La comparación que volvió viral la renovada sonrisa de Maxi López tras su paso por Suiza En el ciclo Vamos las chicas, analizaron minuciosamente la evolución del deportista desde su debut en el reality de cocina en septiembre hasta su reciente desembarco en el canal de streaming Olga. Al comparar las imágenes, el cambio en su dentadura resultó innegable, mostrando una hilera de dientes perfectamente alineados y de una blancura extrema que rápidamente encendió el debate en las redes sociales.

maxi-lopez-dentadura-nueva Maxi López luce su nueva sonrisa tras someterse a un tratamiento de carillas dentales de alta gama. Captura Instagram Fiel a su estilo directo y sin vueltas, las panelistas del magazine bromearon sobre la similitud del nuevo aspecto de Maxi López con el de otros personajes vinculados a su exesposa. “Wanda debe mandarlos a todos al mismo (dentista), porque le quedó la dentadura igual a la de L-Gante”, dispararon entre risas. Este comentario surge en un contexto donde Maxi ha dejado atrás las viejas rencillas familiares para mostrarse más cerca que nunca del clan Nara, compartiendo incluso el mismo círculo de profesionales de la salud estética.

lgante dientes El flamante participante de Telefe planea instalarse en Argentina con Daniela Christiansson y sus hijos. X Más allá de las críticas o comparaciones, el propio Maxi se encargó de oficializar el tratamiento a través de su cuenta de Instagram. Lejos de ocultarlo, el futbolista detalló el procedimiento técnico al que se sometió para lograr su actual apariencia: “Trabajamos mi sonrisa con un tratamiento de carillas de cerómero puro. Hicieron un diseño premium y personalizado, alineado con mi imagen".