"Yo tenía uno así...": la frase letal que Maxi López lanzó directo a Mauro Icardi en pleno vivo

Entre mates y sonrisas, Maxi López sorprendió a sus compañeros con una revelación sobre "el amigo garca".

La confesión de Maxi que apuntó directamente al actual de la China Suárez. / Captura YT

El verano 2026 tiene un protagonista indiscutido y su nombre es Maxi López. Convertido en la nueva gran estrella de Telefe gracias a MasterChef Celebrity, el exdelantero también pisa fuerte en el universo del streaming como integrante de Sería increíble por Olga.

Maxi López destrozó a Mauro Icardi con una sola frase. Sin embargo, más allá de sus dotes culinarias o su carisma frente al micrófono, fue su lengua filosa la que sacudió la agenda de la farándula tras lanzar un dardo cargado de veneno que, aunque sin destinatario explícito, impactó de lleno en la figura de su histórico archienemigo: Mauro Icardi.

Todo surgió a raíz de la historia de una seguidora del programa, quien relató cómo una supuesta amiga solía "quedarse" con los chicos que a ella le gustaban. Mientras Nati Jota y el resto del equipo analizaban la anécdota escolar, el exmarido de Wanda Nara no pudo contener su honestidad brutal.

Maxi López en Cortá por Lozano El ex de Wanda Nara lanzó una frase letal sobre las traiciones de amigos en el ciclo de Nati Jota. Youtube Con una tranquilidad pasmosa, sentenció: "Pero está siempre el amigo ese garca que va, pum y te... yo tenía uno así".

El único que cazó la indirecta al vuelo fue Toto Kirzner. El hijo de Adrián Suar lo tomó del hombro y, con un gesto cargado de picardía, le susurró: "Yo te escuché". Ese pequeño ida y vuelta fue suficiente para que el estudio entero recordaran el escándalo que dividió a la opinión pública hace más de una década.