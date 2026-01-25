Wanda Nara celebró el cumpleaños de su hijo y Martín Migueles estuvo presente: las fotos

La empresaria compartió en su Instagram las imágenes del festejo y la presencia de su ex no pasó desapercibida.

Wanda Nara está en el foco de los portales y programas que cubren el mundo del espectáculo luego de lo que fue el cruce con Mauro Icardi a través de las redes sociales. En medio de todo esto, la empresaria celebró el cumpleaños número 17 de su hijo Valentino López.

"Hace 17 años nacía el primer amor de nuestras vidas, que afortunados somos de tenerte y que grande es la bendición de ser tus papás, sos nuestro orgullo y siempre vamos a estar para darte lo mejor, cuidarte y acompañarte", expresó en un posteo la mediática.

Wanda Nara celebró el cumpleaños de su hijo e invitó a Martín Migueles Captura de pantalla 2026-01-25 125634 Wanda Nara con Martín Migueles y Maxi López. Foto: Instagram / @wanda_nara. Además, agregó: "Este año nos tocó pasar algo fuerte, pero por suerte estuvimos juntos. La vida tiene esas cosas, pero todo te hace más fuerte. Feliz cumple". Lo que llamó la atención en medio del carretel de imágenes fue la presencia de Martín Migueles.

Es que semanas atrás Yanina Latorre confirmó la separación y Wanda también lo ratificó en diálogo con la prensa. La conductora de Telefe dejó en claro que se lleva muy bien y es por eso que la acompaña aunque estén distanciados.