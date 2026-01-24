¡Inesperado! El Roña Castro liquidó a Wanda Nara y al jurado de Masterchef Celebrity por maltrato: "Una cara de or..."

El Roña Castro fue el primer eliminado del certamen de Telefe y, muy enojado, reveló internas feroces.

El clima en las cocinas de Telefe está que arde y, esta vez, las llamas no salen de las hornallas. Tras las recientes quejas de Esteban Mirol, se sumó una voz de peso: el Roña Castro. El exboxeador, que fue el primer despedido de la actual edición de MasterChef Celebrity, rompió el silencio en Intrusos y lanzó una artillería pesada contra todos los que forman parte del programa.

El Roña Castro reveló la trama de privilegios y el "maltrato" detrás de cámaras Fiel a su estilo frontal, el exdeportista no se guardó nada al calificar el trato de los chefs. “En todo el reality hay favoritismos”, disparó sin vueltas, señalando que mientras algunos participantes son mimados, otros reciben una “una cara de ort… ni una sonrisa, nada”.

Roña Castro liquidó a Wanda Nara. Según Castro, este ambiente hostil no es nuevo y recordó que situaciones similares de tensión ya se vivieron con figuras como Luis Ventura y el propio Mirol. “Hay maltratos”, sentenció.

La mayor sorpresa llegó cuando el Roña Castro puso en duda la transparencia de las eliminaciones. Según su visión, el "feeling" personal pesa más que el sabor de los platos: "Para mí ya está el sobre adentro. Para mí Wanda elige quién se queda y quién se va. Tiene más feeling con Maxi”, lanzó con suspicacia. Aunque reconoció el vínculo previo entre ellos, reclamó que la competencia “tiene que ser igual para todos”.

roña castro El Roña Castro visitó el piso de Intrusos y no dejó títere con cabeza al hablar de MasterChef. Captura Telefe El exboxeador confesó que las jornadas de grabación eran una verdadera tortura de hasta 11 horas. “Fui el primer eliminado, pero no quería estar más. Era terrible estar ocho horas”, explicó, aclarando que sus múltiples compromisos sociales chocaban con la dinámica del show.