"Casi se van a las trompadas": Wanda Nara intervino en la pelea entre dos participantes de Masterchef por un pescado

Wanda Nara tuvo que poner orden en el mercado y obligó a una de las participantes a cambiar su estrategia gastronómica en Masterchef Celebrity.

Wanda Nara tuvo que intervenir para que la disputa por el salmón no pasara a mayores. / Captura Telefe

El clima de tensión alcanzó niveles insospechados en la última gala de revancha de MasterChef Celebrity. Lo que debía ser una jornada de pura cocina para definir quién regresaba al certamen de Telefe, terminó en un escándalo protagonizado por Emilia Attias y Esther Goris.

El detonante fue una pieza de salmón que ambas figuras codiciaban en el mercado, desencadenando un forcejeo físico y un cruce de palabras que dejó a todos los presentes con la boca abierta.

El detrás de escena del round entre Attias y Goris La consigna de la noche exigía trabajar con variedades marítimas y de río, pero el conflicto estalló cuando ambas se abalanzaron sobre el salmón. Aunque Goris intentó conciliar proponiendo fraccionar la pieza, Attias se puso firme y decidió llevarse el producto a su mesada para ser ella quien lo cortara.

Dos famosas casi se van a las piñas en pleno programa de Masterchef. Ante el caos, Wanda Nara debió imponer su autoridad de forma tajante. “Lo agarró primero Emilia y te toca cocinar esto. Entrá al mercado, por favor”, sentenció dirigiéndose a Esther, a quien no le quedó más remedio que improvisar con un dorado. A pesar del mal trago, Goris logró lucirse con un ceviche que el jurado aplaudió, aprovechando el momento para lanzarle un "agradecimiento" cargado de sarcasmo a su compañera por haberle quitado involuntariamente el pescado de río.

Sin embargo, la reconciliación estuvo lejos de concretarse. Desde su isla, Emilia lanzó una frase picante que retumbó en las redes sociales: "Tiene que prometer no robar más nada". La rubia no ocultó su fastidio por el roce físico y las consecuencias de defender su ingrediente estrella, manteniendo una postura defensiva durante toda la grabación del programa.