El Trece cambia su grilla para ganarle a Masterchef Celebrity: la nueva programación con la China Suárez

Además del gran estreno, El Trece reacomoda sus tardes: qué pasará con el programa de Benjamín Vicuña y el éxito de Cuestión de Peso.

Eugenia "China" Suárez llega a El Trece con "La Hija del Fuego". / ARchivo MDZ

El Trece sacude el tablero televisivo en este inicio de 2026 con una estrategia que promete sacar chispas en la pantalla chica. En un movimiento audaz para arrebatarle el liderazgo a Telefe, la señal del solcito pondrá al aire La Hija del Fuego, la superproducción de Disney protagonizada por Eugenia "China" Suárez.

La jugada maestra de El Trece para vencer a MasterChef La llegada de la China a la pantalla abierta no es casualidad; el objetivo es minar el terreno de Wanda Nara y su MasterChef Celebrity. Según trascendió a través de la cuenta de X especializada Teleavisador, la señal busca aprovechar el magnetismo de la actriz para fortalecer su prime time.

Hija del Fuego: Disney+ anunció la llegada de una dramática serie protagonizada por la China Suárez Esta "venganza" televisiva se da en un contexto de renovación constante donde cada punto de rating cuenta para acortar la brecha con su principal competidor.

En paralelo al desembarco de la ficción, la emisora decidió meter mano en su programación vespertina para optimizar los números. The Balls sufrirá una modificación horaria y pasará a emitirse de 18:45 a 20:00 horas.

hija-del-fuego "Se va a vengar de todos": la frase que anticipa el oscuro personaje de la China Suárez en su nueva serie. La decisión de estirar el aire de Cuestión de Peso, que ahora se extenderá desde las 16:30 hasta las 18:45, responde puramente a su excelente rendimiento en las mediciones actuales. El Trece busca capitalizar los minutos de oro de su ciclo de superación personal antes de darle paso al programa de Vicuña.