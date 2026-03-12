Los detalles sobre cómo canjear tu entrada de la repetición del Acto Central para poder ver a Abel Pintos

Con el clima en contra de los 90 años de Vendimia, se conoció la cancelación de la repetición del Acto Central. Toma nota de como pedir el canje para el show del domingo.

El pasado miércoles a última hora se dió a conocer que la programada repetición del Acto Central de Vendimia sufrió un cambio que no pasó desapercibido para aquellos que habían adquirido sus entradas para esa fecha. Nuevamente las contingencias climatológicas dieron la negativa a la organización y tuvo que ser cancelada la fecha por riesgo de tormentas.

comunicado vendimia tercera noche De esta manera, se comunicó que quienes hayan comprado entradas para la fallida repetición podrán canjearlas para ver el show reprogramado de Abel Pintos el próximo domingo 15 de marzo en el Teatro Griego Frank Romero Day. Si es tu caso, desde MDZ Show te contamos cómo hacer el trámite.

La organización confirmó que no se pudo reubicar la fecha de forma ordenada y segura, por lo que se han dispuesto dos alternativas claras para los damnificados: asistir al recital reprogramado o solicitar el reintegro total del dinero.

Screenshot_2026-03-12-08-02-08-123_com.instagram.android-edit Para quienes opten por la música en vivo, las entradas podrán canjearse para asistir al recital de Abel Pintos, Angela Leiva y Maggie Cullen, que se llevará a cabo este domingo 15 de marzo a las 14:00 en el Teatro Griego Frank Romero Day. Es importante destacar que, aunque no se respetará la ubicación original de la entrada de la fiesta, los asistentes serán reubicados por sectores en un show cuyo valor de mercado es superior al de la Vendimia, lo que representa un beneficio económico directo para el usuario.

Cómo pedir el canje de Vendimia y ver a Abel Pintos El proceso de canje físico comenzará este jueves 12 de marzo a partir de las 12:00 en los centros habilitados. Se solicita a los interesados no acudir antes de dicho horario, ya que el sistema no estará operativo. Para realizar el trámite, es indispensable presentar el PDF de la compra original enviado por Entradaweb y no las entradas físicas que se entregaron en un primer canje. Cabe recordar que esta opción está sujeta a la disponibilidad del stock de lugares en el teatro griego.