La miniserie de HBO con 6 episodios que pocos conocen y vale la pena ver

En los últimos años, el thriller psicológico y el folk horror encontraron un lugar cada vez más fuerte dentro del streaming . Series como The OA, Dark o The Outsider demostraron que hay un público dispuesto a sumergirse en historias inquietantes donde la realidad se vuelve difusa y lo sobrenatural parece filtrarse en lo cotidiano.

En ese mismo territorio se mueve The Third Day, una miniserie de HBO estrenada en 2020 que combina terror folk con drama psicológico para construir un relato hipnótico y perturbador. La serie está dividida en tres partes, “Verano”, “Otoño” e “Invierno”, y presenta dos protagonistas distintos cuyas historias se cruzan alrededor de una misteriosa isla británica.

La historia comienza con Sam ( Jude Law ), un hombre atravesado por una profunda tragedia personal que, casi por casualidad, termina llegando a Osea, una isla ubicada frente a la costa inglesa. Pero este lugar tiene una particularidad, solo se puede acceder por un camino que queda cubierto por el agua cuando sube la marea, dejando completamente aislado a quien se encuentre allí.

Al principio, la isla parece un refugio extraño pero acogedor. Sus habitantes reciben a Sam con hospitalidad, aunque pronto queda claro que detrás de esa calma hay algo inquietante. Las tradiciones del lugar, los rituales y el comportamiento de la comunidad empiezan a generar una sensación de amenaza constante. Poco a poco, Sam se ve atrapado en una serie de acontecimientos cada vez más perturbadores que lo obligan a cuestionar no solo lo que ocurre a su alrededor, sino también su propia estabilidad mental.

La segunda parte introduce a Helen ( Naomie Harris ), una mujer que llega a Osea acompañada por sus hijas. A diferencia de Sam, ella va a la isla en busca de respuestas. Sin embargo, lo que encuentra es una comunidad cerrada sobre sí misma, dominada por creencias y comportamientos que rozan la locura colectiva.

A partir de ese momento, la serie profundiza en el choque entre razón y fe, entre lo racional y lo inexplicable. Helen intenta comprender qué sucede realmente en la isla, mientras la tensión crece hasta desembocar en un desenlace verdaderamente inquietante.

Un thriller atmosférico e inquietante

the third day 01 Un lugar donde pasan cosas raras. HBO

Uno de los grandes puntos fuertes de The Third Day es su atmósfera. Gran parte de la historia se desarrolla en escenarios naturales que resultan tan bellos como amenazantes. Los paisajes de la isla, compuestos por bosques, playas y caminos aislados, funcionan casi como un personaje más dentro de la historia, reforzando esa sensación de aislamiento y misterio que atraviesa toda la serie.

En ese clima opresivo también juega un papel fundamental la música del compositor Cristobal Tapia de Veer, reconocido por su trabajo en The White Lotus y la película Smile. Su banda sonora acompaña perfectamente la narrativa y potencia la sensación de que algo extraño está siempre a punto de ocurrir.

En cuanto a las actuaciones, Jude Law ofrece uno de los papeles más intensos de su carrera. Su personaje es un hombre emocionalmente quebrado, vulnerable ante las manipulaciones de los habitantes de Osea y frente a sus propios fantasmas personales. Naomie Harris, por su parte, aporta una presencia firme y decidida, interpretando a una mujer que no está dispuesta a detenerse hasta descubrir la verdad.

Tráiler de The Third Day:

The Third Day (2020) Tráiler Oficial Subtitulado

El elenco se completa con nombres como Katherine Waterston, Emily Watson y Paddy Considine, quienes aportan aún más intensidad a este inquietante retrato de una comunidad cerrada y profundamente perturbadora.

The Third Day no es una serie pensada para todos los espectadores. Su ritmo deliberadamente pausado, su estructura poco convencional y su narrativa cargada de simbolismos pueden resultar desafiantes para quienes prefieren historias más directas. Sin embargo, justamente en esa apuesta está su mayor atractivo.

Para quienes disfrutan del thriller psicológico y del folk horror, esta miniserie de 6 episodios disponible en HBO Max ofrece una experiencia inmersiva, inquietante y visualmente muy cuidada. Una historia que juega constantemente con la percepción del espectador y que convierte a esta misteriosa isla en un lugar del que, al igual que sus protagonistas, parece imposible escapar del todo.