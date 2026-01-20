¿Peligra el futuro laboral de Maxi López? Los motivos por los que OLGA podría dejarlo afuera del streaming

Luego del furcio con Florencia de la V, el mediático no lograría dar el cien y esto podría perjudicarlo: los detalles.

Lo que prometía ser el pase del año en el mundo del streaming parece haberse convertido en un dolor de cabeza para OLGA. A menos de un mes de su debut en la programación de verano desde Mar del Plata, la continuidad de Maxi López estaría pendiendo de un hilo.

Según información del ambiente, puertas adentro del canal de Migue Granados existe una fuerte preocupación por la falta de adaptación del ex de Wanda Nara al formato y al "código" del programa.

Un tuit que puso en vilo el tema MAXI LOPEZ Nahuel advierte sobre el futuro laboral de López. Créditos: X La bomba la detonó el periodista de espectáculos Nahuel Saa (@LaCritik) a través de un tuit que rápidamente encendió las alarmas. "En OLGA no están contentos con el desempeño de Maxi López en el stream", afirmó tajante. Según detalló, el problema principal radica en la desconexión del exfutbolista con la realidad argentina tras haber vivido dos décadas en Europa.

"No fluye, le cuesta entrar en el código, al haber estado tanto tiempo fuera del país hace que a veces hablen de gente y él no sepa quiénes son. El comentario es que lo ven muy perdido...", sentenció Saa en su cuenta de X, exponiendo la interna que se vive tras las cámaras.

El antecedente que podría haber influído Maxi López realizó un repudiable comentario sobre Flor de la V y lo destruyeron en redes: "Viejo gagá" Esta información sobre su "falta de flow" llega apenas días después de que López protagonizara uno de los momentos más repudiables del verano. Durante una transmisión de Sería Increíble, ante la pregunta de Nati Jota sobre a qué hombre besaría, Maxi respondió: "No sería solo masculino, tendría que ser Florencia de la Vega, por ejemplo".