¿Peligra el futuro laboral de Maxi López? Los motivos por los que OLGA podría dejarlo afuera del streaming
Luego del furcio con Florencia de la V, el mediático no lograría dar el cien y esto podría perjudicarlo: los detalles.
Lo que prometía ser el pase del año en el mundo del streaming parece haberse convertido en un dolor de cabeza para OLGA. A menos de un mes de su debut en la programación de verano desde Mar del Plata, la continuidad de Maxi López estaría pendiendo de un hilo.
Según información del ambiente, puertas adentro del canal de Migue Granados existe una fuerte preocupación por la falta de adaptación del ex de Wanda Nara al formato y al "código" del programa.
Te Podría Interesar
Un tuit que puso en vilo el tema
La bomba la detonó el periodista de espectáculos Nahuel Saa (@LaCritik) a través de un tuit que rápidamente encendió las alarmas. "En OLGA no están contentos con el desempeño de Maxi López en el stream", afirmó tajante. Según detalló, el problema principal radica en la desconexión del exfutbolista con la realidad argentina tras haber vivido dos décadas en Europa.
"No fluye, le cuesta entrar en el código, al haber estado tanto tiempo fuera del país hace que a veces hablen de gente y él no sepa quiénes son. El comentario es que lo ven muy perdido...", sentenció Saa en su cuenta de X, exponiendo la interna que se vive tras las cámaras.
El antecedente que podría haber influído
Esta información sobre su "falta de flow" llega apenas días después de que López protagonizara uno de los momentos más repudiables del verano. Durante una transmisión de Sería Increíble, ante la pregunta de Nati Jota sobre a qué hombre besaría, Maxi respondió: "No sería solo masculino, tendría que ser Florencia de la Vega, por ejemplo".
El comentario, tildado de transfóbico y anacrónico, generó un tenso momento al aire. Nati Jota debió corregirlo en vivo: "No es por ahí, Maxi. Es una mujer y es Florencia de la V". Lejos de retractarse al instante, López insistió preguntando "¿Pero cómo se llama?", evidenciando esa desconexión con la farándula y la sensibilidad social actual que ahora le critica la producción.
Si bien Flor de la V intentó bajarle el tono a la polémica días después, asegurando que Maxi la llamó para pedirle disculpas y calificando el hecho como un "chiste tonto" propio de un "machirulo que atrasa", el daño en la imagen del programa ya estaba hecho.