Llegan los Premios Oscar 2026: entrá y votá cuál es tu película favorita

La gala 98° de los Premios Oscar se llevará a cabo este domingo en en el Dolby Theatre de Hollywood.

La espera terminó y finalmente los Premios Oscar 2026 se celebrarán este domingo 15 de marzo con la conducción de Conan O’Brien. El lugar elegido es nada más y nada menos que el Dolby Theatre de Hollywood, donde las estrellas llegarán vestidas de gala y con el sueño de obtener las estatuillas.

En Argentina, el evento podrá verse a partir de las 20 a través de TNT, TNT Series y la plataforma HBO Max. Como es habitual, la gala tendrá una duración estimada de entre tres horas y media y cuatro horas, con la entrega de las principales categorías, números musicales y los discursos de los ganadores.

Las nominaciones a los Oscar 2026 se anunciaron el 22 de enero y confirmaron a varias producciones como Golden, K-Pop Demon Hunters, Una batalla tras otra y el protagónico de Timothée Chalamet.

Llegan los Premios Oscar 2026 y hay máxima expectativa Esta es la 96° edición de los Premios Oscar. Foto: Forbes. Esta es la 98° edición de los Premios Oscar. Foto: Forbes. Entre las películas nominadas en la terna "Mejor Película" se encuentran Bugonia, F1, Frankenstein, Hamnet, Marty Supremo, Una batalla tras Otra, El Agente Secreto, Valor Sentimental, Pecadores y Sueños de Trenes.