Evelyn Von Brocke se mostró furiosa y atacó a Eduardo Feinmann acusándolo de racista por recuerdos pasados

En una noche de alta tensión en Bendita, Evelyn Von Brocke rompió el silencio y lanzó un fuerte descargo contra Eduardo Feinmann , tratándolo de "racista" en vivo y recordándole una vieja cuenta pendiente que involucra a la mismísima Edith Hermida. El escándalo estalló cuando el periodista criticó con dureza a la abogada argentina detenida en Brasil, desatando una guerra de egos y acusaciones que dejó a todos con la boca abierta.

La mecha se encendió cuando en el programa de Bendita trataron el caso de Agostina Páez, la abogada de 29 años que fue protagonista en un caso de racismo en Río de Janeiro. Eduardo Feinmann se había mostrado implacable con ella, criticando incluso al gobierno de Javier Milei por facilitar su regreso tras el pago de una fianza de 20.000 dólares.

Sin embargo, a Evelyn Von Brocke no le tembló el pulso para cruzarlo: "A mí me llama poderosamente la atención Eduardo Feinmann que hables de personas racistas cuando le dijiste a nuestra conductora 'Edith hormiga' durante meses".

Lejos de calmar las aguas, la panelista fue por más y sentenció "Me parece que sos bastante racista vos" y cuestionó la autoridad moral del conductor para señalar gestos discriminatorios ajenos cuando él mismo habría incurrido en burlas hacia el apellido de Hermida. Aunque la propia Edith intentó ponerle humor al asunto diciendo que hasta quería tatuarse unas hormigas, el clima de primicia y enfrentamiento ya era irreversible.

Eduardo Feinmann - Portada (1) Eduardo Feinmann se mostró muy crítico con el Gobierno por la asistencia brindada a la joven detenida en Río de Janeiro. Captura de video YouTube A24.

Pero el escándalo no quedó solo en un pase de facturas personal. Von Brocke también salió en defensa de Páez, denunciando que los medios omitieron una parte crucial de lo ocurrido en Brasil. Según Evelyn, antes de los gestos racistas por los que se acusa a la argentina, hubo una provocación de índole sexual. "Me molesta que no muestren lo que los tipos le hicieron a ella, mostrando los miembros... eso no se hace", lanzó con indignación.

agostina paez olga Agostina Páez, la abogada acusada de racismo en Brasil, logró regresar al país tras pagar una fianza millonaria. captura de video OLGA

Mientras la abogada ya se encuentra en el país gracias a un habeas corpus, la guerra mediática en Argentina recién comienza. El ensañamiento de Feinmann con el caso y la reacción volcánica de Evelyn demuestran que, en la farándula local, un tema judicial puede transformarse en un campo de batalla.