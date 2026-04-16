Tras semanas de tensión, el drástico giro laboral de Mariana Brey que sacude a la televisión y genera incertidumbre
En Intrusos, Rodrigo Lussich reveló la trama desconocida detrás de la baja de Mariana Brey de un importante programa.
Tras una serie de tensiones al aire con Pablo Duggan, se confirmó la salida de Mariana Brey de Duro de Domar, una decisión que no pasó desapercibida y generó múltiples reacciones entre quienes venían siguiendo el conflicto.
La información se dio a conocer en Intrusos, donde Rodrigo Lussich explicó la situación actual de la comunicadora: "Fue la salida, no quiero decir despido porque todavía está negociando con el canal las posibilidades de reinsertarse a otro programa".
Según detallaron, la desvinculación se concretó esta semana, luego de varios episodios polémicos tanto en el estudio como en redes sociales, donde Brey comenzó a mostrarse más vinculada al periodismo político, lo que también generó repercusiones dentro del panel.
En cuanto a su continuidad laboral, el propio Lussich aclaró que aún no hay una definición tomada: "No está confirmada la salida de C5N porque está negociando si continúa en otro programa".
Por su parte, Adrián Pallares remarcó la importancia que tenía la panelista dentro del ciclo: "Es una pérdida enorme para Duro de Domar, es un contrapunto que está desde el 2022 en C5N". Sin embargo, también señaló que su salida podría enmarcarse dentro de una reestructuración más amplia del programa y no necesariamente en una decisión individual: "Si está en el cambio general del panel no será una cosa personal con ella".