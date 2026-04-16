Tras semanas de tensión, el drástico giro laboral de Mariana Brey que sacude a la televisión y genera incertidumbre

En Intrusos, Rodrigo Lussich reveló la trama desconocida detrás de la baja de Mariana Brey de un importante programa.

Tras una serie de tensiones al aire con Pablo Duggan, se confirmó la salida de Mariana Brey de Duro de Domar, una decisión que no pasó desapercibida y generó múltiples reacciones entre quienes venían siguiendo el conflicto.

La información se dio a conocer en Intrusos, donde Rodrigo Lussich explicó la situación actual de la comunicadora: "Fue la salida, no quiero decir despido porque todavía está negociando con el canal las posibilidades de reinsertarse a otro programa".

Mariana Brey pasó un momento tenso con Pablo Duggan en Duro de Domar. Foto: Instagram Mariana Brey Según contó Rodrigo Lussich en Intrusos, la comunicadora ya no formará parte de Duro de domar. Foto: Instagram Mariana Brey

Según detallaron, la desvinculación se concretó esta semana, luego de varios episodios polémicos tanto en el estudio como en redes sociales, donde Brey comenzó a mostrarse más vinculada al periodismo político, lo que también generó repercusiones dentro del panel.

En cuanto a su continuidad laboral, el propio Lussich aclaró que aún no hay una definición tomada: "No está confirmada la salida de C5N porque está negociando si continúa en otro programa".