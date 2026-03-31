La periodista sorprendió a todos en el programa de streaming tras utilizar el famoso mameluco y no se guardó nada.

El Gobierno argentino logró un respaldo muy importante en Estados Unidos en el marco de la expropiación de YPF. La Cámara de Apelaciones de Nueva York decidió suspender el proceso de discovery, que obligaba al país a proporcionar información sobre activos y finanzas, la cual podría haberse utilizado para ejecutar la sentencia.

Por supuesto que Javier Milei festejó lo ocurrido de forma contundente y con insultos a Axel Kicillof: "Tuvimos que venir a arreglar las cagadas que hizo el inútil, imbécil e incompetente de (Axel) Kicillof durante el segundo gobierno de la corrupta y presidiaria Cristina Fernández de Kirchner".

El periodismo sigue opinando sobre esta noticia positiva y en las últimas horas Mariana Brey decidió aparecer en su programa de streaming con el clásico mameluco de YPF y, por supuesto, apuntó duramente contra el kirchnerismo.

Mariana Brey liquidó al kirchnerismo y a Axel Kicillof Mariana Brey apareció vestida con el mameluco de YPF en su programa y destrozó al kirchnerismo "¿De verdad hay que agradecerle a Axel Kicillof? El que casi nos hunde... El kirchnerismo no hizo más que meternos en este quilombo y no nos pudo sacar de este quilombo", sentenció Mariana Brey sobre el caso YPF.