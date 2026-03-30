Fallo de YPF: Axel Kicillof fue contra Javier Milei y destacó que "nada tiene que ver con el actual Gobierno"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , valoró el fallo de la Cámara Apelaciones de Estados Unidos que le dio la razón a la Argentina en el conflicto por la exporpiación de YPF y desestimó las responsabilidades del gobierno de Javier Milei frente a este logro.

Reconoció que fue "un fallo inesperado" y remarcó que "nada tiene que ver con el gobierno actual", en una conferencia de prensa desde La Plata. En ese mismo sentido, indicó: “Que Milei les dé la razón a quienes querían quedarse con YPF es riesgoso”.

"Durante la década de los '90 se produjo una serie de privatizaciones a empresas públicas, algunas de ellas estratégicas para la Argentina, y que el resultado de las privatizaciones hechas a las apuradas, hechas mal y con resultados desastrosos, fue una calamidad para la Argentina", destacó esta mañana el gobernador Kicillof.

“En el terreno de los resultados, la enseñanza es que privatizar cualquier cosa a cualquier precio tiene resultados tremendos. La segunda enseñanza es que siempre hay quienes están del lado de los buitres, eso es un peligro”, dijo.

En otro momento de la conferencia de prensa, el gobernador Kicillof se dedicó a analizar el mercado de combustibles. “Hoy el litro de nafta está a dos mil mangos. Por eso YPF tiene que ser nacional", comentó.

Sobre esto, explicó que "es un instrumento poderoso para que eso no se descargue en los bolsillos golpeados de nuestra sociedad. Llamo al gobierno a qué cuide el bolsillo de la gente”.

“La recuperación no fue contra el total de las acciones, no se fue contra el sector privado. Sigue teniendo accionistas y cotizando en los mercados. Eso implicó una estrategia que generó la disputa en los tribunales extranjeros”, revalorizó el gobernador.

Así, recordó que el apoyo en el Congreso fue “masiva”, con votos de 208 diputados a excepción del PRO y lanzó que “al igual que Milei creen que funciona mejor privatizada”.