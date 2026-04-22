María Susini se cansó de los rumores y reveló qué relación tiene hoy con Facundo Arana: "Puedo decir que..."

La modelo rompió el silencio con Pampita y decidió hablar sin filtro sobre Facundo Arana luego de lo que fue la separación.

El mundo del espectáculo quedó sorprendido luego de que en el mes de enero confirmaron la separación entre Facundo Arana y María Susini. Fue en LAM donde Pepe Ochoa contó la información y luego de esto lo vincularon al actor con una artista.

Facundo dejó en claro durante una entrevista que "María tiene salud, los chicos tienen salud y tienen una madre descomunalmente excepcional; todo el resto iremos viendo en el tiempo". Si bien él decidió hablar, su exmujer no lo hizo hasta que en las últimas horas rompió el silencio con Pampita.

La modelo fue invitada al ciclo de entrevistas que Carolina realiza para Infobae y allí fue contundente sobre la relación que hoy tiene con Facundo Arana: " Yo estoy separada, pero no divorciada de Facundo. Es un proceso, largo, que está encarado con mucho amor porque hay mucha historia juntos. Sí te puedo decir que estamos durmiendo en lugares separados, que nos queremos mucho y nos respetamos".

María Susini rompió el silencio y habló sobre la relación con Facundo Arana portada-facundo-arana-y-susini Facundo Arana y María Susini decidieron ponerle punto final a su historia de amor. Archivo MDZ

Respecto a los rumores que circularon en redes sobre una posible reconciliación, ella subrayó que "la vida da muchas vueltas, pero si volvés con alguien con el que estuviste tanto tiempo, es para repactar cosas que molestaban, si no, ¿para qué? Pero yo no estoy en esa etapa".