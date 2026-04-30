Gonzalo Heredia fue tajante al hablar de la supuesta separación con Brenda Gandini

El miércoles por la noche afirmaron en LAM que Gonzalo Heredia y Brenda Gandini habían decidido ponerle punto final a su historia de amor. La noticia causó una enorme sorpresa y en las últimas horas el actor decidió romper el silencio.

"Él habló con gente de su entorno en un evento, un cumpleaños, donde había dos personas que eran amigas de la pareja, y contó que estaban en crisis, separados , que intentaban remontar la situación, pero que no creían que fuera posible", expresaron en el programa de Ángel de Brito.

Lo cierto es que en el programa que Andy Kusnetzoff conduce en Urbana Play, Gonzalo Heredia fue contundente al hablar y desmintió totalmente la información que habían dado a conocer: "No estamos separados. Nada más alejado de la verdad" .

"Me escribió hoy mi papá a la mañana preguntándome si era cierto... A mí lo que me llama mucho la atención en esta era de posverdad que vivimos es cómo aseveran todo, con la contundencia que dan una noticia de que es así", siguió expresando el actor sobre esta información que compartieron en LAM.

Gonzalo Heredia y Brenda Gandini La pareja sigue junta y el actor fue quien desmintió la información de LAM. Foto: Instagram / @gonzaloezequielheredia.

Además, realizó un comentario sarcástico tras las noticias que salen a la luz sobre su relación amorosa con Brenda Gandini: "Ya nos separamos varias veces, ja. El otro día me preguntaban en el colegio si Brenda estaba embarazada. Dije no, ya con 44 años.... Brenda estaba ahí a unos metros, le pregunté y me dijo que no".