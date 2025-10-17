La emotiva publicación de la locutora de C5N tras denunciar por acoso a Walter Graziano

Agustina Peñalva relató el hostigamiento que padeció por parte del economista y su testimonio generó gran repercusión. Su último posteo reveló qué siente hoy.

La comunicadora de C5N, Agustina Peñalva, manifestó que le resultan insuficientes las "palabras" para expresar su gratitud ante la impresionante repercusión que generó su reciente exposición mediática. La periodista volvió a poner en relieve su querella por acoso contra el economista Walter Graziano, a quien ha denunciado recientemente por acoso tanto en plataformas digitales como, en ciertas ocasiones, cara a cara.

El tono de los mensajes del agresor era intimidante. En una de las comunicaciones que Peñalva decidió hacer pública, en medio de su desesperación, Graziano le había dicho: “Podría quitarte algunas inseguridades que me parece que te preocupan mucho en tu relación con un hombre”. Este fue solo uno de los muchos textos que la conductora tuvo que soportar antes de denunciar.

La solidaridad de colegas y seguidores con Agustina Peñalva Peñalva Posteo X La locutora de C5N agradeció el apoyo masivo a través de sus redes. Foto: X @Agustinape Colegas de la prensa y numerosas personas ajenas a los medios de comunicación se han unido en un acto de respaldo hacia la comunicadora. Este viernes, Agustina utilizó su red social "X" (previamente conocida como Twitter) para responder a las muestras de afecto: “No tengo más que palabras de agradecimiento para todos y cada uno de ustedes”.

La repercusión tras denunciar el hostigamiento de Walter Graziano La locutora de C5N relató una dramática situación de acoso que sufre desde hace meses La locutora de C5N relató una dramática situación de acoso que sufre desde hace meses por parte de Walter Graziano. Video: Instagram @aguspenalva1 En su publicación, la conductora añadió un mensaje de esperanza y agradecimiento: “Gracias a mis colegas por el respeto en el tratamiento del tema y gracias a ustedes porque cada mensaje de fuerza llega. Es un camino largo, pero vamos a poder”. El proceso legal se inició a principios del pasado septiembre, cuando la joven formalizó la denuncia ante las autoridades policiales.