Reprogramarían los primeros shows de Tini Stoessel en Buenos Aires por pronóstico de tormentas

La famosa artista pop tiene todo listo para las fechas de este fin de semana, pero el estado del clima afectaría las primeras noches en Tecnópolis.

La megaestrella del pop argentino Tini Stoessel se prepara para un evento trascendental en su carrera: el esperado show Futttura. Este espectáculo se diseñó como un festival que no solo celebra sus años de trayectoria musical, sino que también repasa su evolución artística, desde sus inicios como Violetta hasta el impacto global de sus éxitos más recientes. La expectativa por el evento es tan grande que las entradas para las fechas originales en Tecnópolis, Buenos Aires, se agotaron rápidamente.

Los fans de Tini Stoessel agotaron las entradas para todas sus fechas Tini flyer Los fans de Tini Stoessel que compraron entradas para las primeras noches del show celebra toda su trayectoria musical, deberán esperar el anuncio oficial respecto a la reprogramación. Foto: Instagram @tinistoessel Sin embargo, el clima jugó una mala pasada en la planificación del gran festejo. Fuentes cercanas a la producción del evento revelaron a este medio que, a pesar de la euforia por la venta de tickets, los organizadores estarían analizando cómo manejar la situación, ya que se verían obligados a hacer una reprogramación de los dos primeros shows debido al pronóstico de intensas lluvias que se esperan para Buenos Aires este fin de semana.

Tini Stoessel 3.jpg Una vez que el espectáculo vuelva a ponerse en marcha, la señal de streaming conocida como La Casa será la responsable de transmitir el show de Tini Stoessel. RS Fotos Los shows para las fechas programadas del viernes 24 y el sábado 25 de octubre son los afectados por la contingencia climática que se espera en gran parte del territorio de la provincia de Buenos Aires y otras regiones, según informó el servicio meteorológico nacional (SMN).

pronostico-para-toda-la-semana-segun-el-servicio-meteorologico-nacional-captura-smngobar-MPXYMHMS7JBDRNNVO3VAYZK36U Pronóstico para toda la semana en CABA, según informó en su web el Servicio Meteorológico Nacional. Captura: smn.gob.ar Tras las altas temperaturas registradas este fin de semana, se espera que las primeras precipitaciones lleguen este miércoles 22 de octubre, pero el panorama para el viernes 24 cambiará drásticamente con tormentas de variadas intensidades durante todo el día, esto podría extenderse para la jornada del sábado 25, con chaparrones aislados en horas de la madrugada y la mañana, con mejoras en horas de la tarde.

tini-stoessel-combino-una-remera-de-futttura-con-una-falda-con-tablas-instagramtinistoessel-5FWNHH52H5CG3AEUUXLVZQX424 El concierto de Tini Stoessel se transmitirá gratis por YouTube y promete ser todo un suceso. Foto: Instagram @tinistoessel Cuando la producción del evento vuelva a ponerse en marcha para las fechas pautadas, conservará su carácter masivo y global, ya que, la buena noticia para sus seguidores alrededor del mundo, especialmente para aquellos que no pudieron conseguir entradas, es que el show se transmitirá en vivo y de forma completamente gratuita.