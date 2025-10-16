Tini Stoessel sorprendió con un radical rubio antes de su nuevo show: mirala

Tini Stoessel presentó un nuevo look para su gira Futttura. No te pierdas los detalles y foto en la nota.

En vísperas de su show Futttura, Tini Stoessel deslumbró con un cambio estético. Durante su visita al salón del estilista Zacarías Guedes, la cantante abandonó su clásico tono castaño y se animó a un rubio luminoso con reflejos dorados y fríos. Fue una transformación pensada, visualmente potente, que marcó una nueva etapa en su carrera.

El nuevo color, brillante y con matices fríos, complementó su piel y resaltó sus facciones de una forma distinta a lo habitual. El cabello cayó lacio, con terminaciones pulidas y un leve volumen natural en las puntas. Esa textura elegante y moderna contrastó con sus etapas anteriores de cabello más suave y neutro.

El cambio ocurrió justo antes del lanzamiento de su tour, como un anuncio visual de evolución. Al compartir el proceso en redes, dejó que sus fans acompañaran la transición, con fotos del salón y capturas del antes y el después. Por supuesto, fue esa transparencia lo que sirvió para reforzar su conexión con el público.

El look no solo se vio, sino que se anunció, y se interpretó como preludio de lo que vendrá en su espectáculo.