Julieta Poggio impuso el look cowboy más canchero de la temporada

Corset, botas con flecos y actitud: no te pierdas la fórmula de Julieta Poggio que encendió las redes.

Julieta Poggio adelantó el verano desde sus redes con una estética que destiló ese espíritu juvenil que la caracteriza. En una serie de fotos al borde de una pileta, la influencer apostó por un look cowgirl reinterpretado con un aire descontracturado que capturó la esencia de la temporada.

La ex Gran Hermano se lució con un corset color mocha mousse de escote recto y breteles finos, realzado por ojalillos metálicos entrelazados con cordones. En los bordes, pequeñas tachas doradas fueron las encargadas de darle un toque de brillo justo. La prenda abrazó su silueta con naturalidad, mostrando una versión más madura y poderosa de su estilo.

El look continuó con un culotte al tono, ajustado y de tiro bajo, que remite directamente a los 2000. Un cinturón de cuero con hebilla cuadrada reforzó la inspiración western, manteniendo la coherencia estética con el resto del conjunto.

Como accesorios, Julieta eligió un sombrero cowboy de gamuza marrón y unas botas altas con flecos largos. En ella, cada detalle tuvo coherencia visual con el siguiente, logrando un equilibrio perfecto.

Mientras tanto, el maquillaje acompañó con sutileza, mostrando una piel bronceada, sombras marrones, delineado negro y labios nude satinados.