Natalia Oreiro sorprendió en un estreno con un look impactante: las fotos

No te pierdas las fotos del extravagante outfit de Natalia Oreiro que combinó historia, moda y cine nacional.

El casco histórico de Buenos Aires tuvo su noche cinematográfica más inesperada. Bajo el arco de hierro forjado de la Basílica y Convento de Santo Domingo, Natalia Oreiro transformó la solemnidad del lugar en un lugar perfecto para una sesión de fotos improvisada. La actriz llegó al estreno de La noche sin mí, la ópera prima de María Laura Berch, con un look tan teatral como perfecto para la ocasión.

Natalia posó frente al portón del convento con un mini vestido oscuro, de falda corta y volumétrica, que contrastó con la estructura antigua del edificio, mientras que sobre sus piernas llevó unas medias translúcidas con dibujos de flores negras.

Para equilibrar el look, lució una camisa de mangas abullonadas, liviana, logrando una combinación de fuerza y delicadeza, historia y vanguardia. Llevó zapatos con plataforma y taco grueso en color marrón, y en el rostro, anteojos oscuros de marco ancho que le dieron un aire intelectual y algo rebelde que solo ella puede sostener sin esfuerzo.“Vamos al cine que hoy estrena La noche sin mí. Aguante el cine nacional”, escribió en su cuenta de Instagram.

El peinado lo llevó tirante y recogido, lo que despejó su rostro iluminado por un maquillaje mínimo, y esa sonrisa suya. En otra toma, se la vio apoyando una mano en la cadera, mirando más allá del lente, como si buscara atrapar algo que solo ella pudiera ver.