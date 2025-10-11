Los 85 años de John Lennon y el emotivo homenaje de Paul McCartney

John Lennon nació el 9 de octubre de 1940 en Liverpool, Reino Unido; dos años después (junio de 1842), Paul McCartney . En 1957 se conocieron y fue la génesis de The Beatles . En lo sería el cumpleaños 85 de Lennon, Paul y George Harrison homenajearon a John. Una foto de Lynda McCartney (fallecida en 1998) puso Paul en su Instagram:

Además de este mensaje de Paul, también hizo lo mismo George Harrison (primera guitarra de los Beatles, fallecido en noviembre de 2001) con el siguiente video en tributo al autor de Imagine y Help:

La cuenta de Harrison también le deseó al hijo menor de Lennon, Sean Ono Lennon, un feliz cumpleaños (ya que cumplió 50). Mientras tanto, la viuda de Harrison, Olivia Harrison, compartió el mismo video en honor a Lennon y el tributo a Sean.

Por parte de Ringo Starr, que en numerosas ocasiones homenajeó a Lennon, hasta el momento no hubo novedades de su parte.

McCartney cantó "Help" por primera vez sin Lennon

Fue la primera vez que Paul McCartney tocó Help -firmada por Lennon- McCartney, pero atribuida a John Lennon- en seis décadas. Ocurrió el 29 de septiembre último, en un recital que el músico inglés de 83 años dio en el Santa Barbara Bowl d California. Nunca descartó Help de sus presentaciones -de hecho, pero en un brevesvideo-. Así fue como hace menos de un mes y medio por primera vez Help renació en un escenario cantada por un ex Beatle:

Cuando John Lennon y Paul McCartney cantaron "juntos" en 2022

Este "encuentro" se dio en un festival de artes escénicas realizado en el Reino Unido entre el 22 y el 26 de junio de 2022. El lugar fue Glastonbury, un pueblo con casi 9 mil habitantes en el sudoeste de ese país. La canción I've Got a Feeling ya tiene 55 años, ya que es del álbum Let ib be (1970).

I've Got a Feeling es la combinación entre dos canciones incompletas: "I've Got a Feeling", de Paul McCartney, "Everybody Had a Hard Year" , de John Lennon durante la grabación del Álbum blanco, lanzado en noviembre de 1968. El video muestra un momento registrado en septiembre último, en el que la voz de John Lennon extraída del documental Get Back canta primero solo y luego junto con McCartney, a modo de dúo virtual- esa canción y en vivo durante la gira Got Back (2022).

El refugio nuclear que protege las canciones de los Beatles

Se lo conoce como Global Music Vault y comenzó siendo un lugar para almacenar granos en Noruega. En 2022 se lo empezó a utilizar para proteger archivos musicales, en un principio porque como ocurre con todos los formatos de sonido nada dura para siempre, lo que supone que esto garantizará más tiempo de duración de la múisca digitalizada que se guarden allí. Y se sabe que The Beatles tiene guardada gran parte de su discografía en esos archivos digitales especiales hechos con la colaboración de la firma Microsoft. Pero sobre todo esta la bóveda situada entre Noruega y el Polo Norte también está preparada para proteger los archivos de música ante una explosión atómica, si lamentablemente llegara a ocurrir.

Así te lo explica este video, con el audio de una canción de George Harrison: "Only a Northern Song" (1967)

