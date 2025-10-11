Cuánto cuesta comer o tomar el té en los hoteles mendocinos distinguidos con Llaves Michelin

La reciente distinción de la Guía Michelin a los mejores hoteles de Mendoza no solo consolidó a la provincia como epicentro del enoturismo de lujo, sino que también puso en el centro de la escena sus propuestas gastronómicas. En estos espacios, donde la hospitalidad y la cocina se funden en experiencias sensoriales memorables, comer o tomar el té se convierte en una forma de arte.

Entre los establecimientos destacados se encuentra Susana Balbo Winemaker’s House & Spa Suites , que recibió dos Llaves Michelin , una distinción que reconoce estadías excepcionales. En su restaurante La VidA , los sabores argentinos se reinterpretan bajo el concepto del Fine Dining, con una impronta contemporánea y estética inspirada en la obra “Árbol de la Vida” del artista mendocino Sergio Roggerone. Ya había sido recomendado por la Guía Michelin en 2024 y 2025 por su propuesta innovadora que combina tradición, naturaleza y creatividad.

Allí, una de las experiencias más elegidas por los visitantes es el High Tea , una propuesta elegante y sofisticada que combina lo mejor de la pastelería con la calidez de una tarde mendocina. El menú incluye opciones saladas como tostadas de brioche, pan integral, sandwich de jamón crudo y queso y tostín de crema y trucha curada. También mermeladas caseras, manteca y queso crema. Entre los dulces se destacan el clásico Rogel, alfajores de maicena, galletas de avena, scones, carrot cake, tartaleta de frutilla, torta Sacher y torta Ópera. Acompañan una copa de espumante Susana Balbo, variedad de infusiones y jugos naturales.

El valor de esta experiencia es de $45.000 por persona, con un 10% de descuento abonando en efectivo o por transferencia y opciones sin gluten disponibles a pedido.

Otra propuesta gastronómica de alto nivel se encuentra en Lares de Chacras , un hotel boutique reconocido por su ambiente íntimo y atención personalizada. Su carta combina productos locales con técnicas contemporáneas, en platos que celebran los sabores de la tierra.

Entre las opciones principales, los comensales pueden elegir un ojo de bife con milhojas de papa y panceta, pesto de pimientos asados, chimichurri y salsa criolla ($32.000), una trucha grillada con manteca de hierbas y cítricos, hinojos asados y crema de zanahoria ($30.000), o una pasta casera rellena de calabaza y ricota asada con nuez y tomillo ($24.000).

Para acompañar, un vino Clos de los Siete Blend de Malbec cuesta aproximadamente $31.000, lo que permite disfrutar un almuerzo por menos de $70.000 por persona.

Francis Mallmann y el fuego como arte en The Vines Resort & Spa

Por su parte, The Vines Resort & Spa, otro de los hoteles mendocinos distinguidos por Michelin, alberga el restaurante Siete Fuegos, del reconocido chef Francis Mallmann. Allí, la cocina a fuego abierto es la protagonista. Mallmann propone una experiencia que celebra la esencia del campo argentino y los productos locales de temporada, con platos que combinan rusticidad, técnica y sofisticación.

El restaurante ofrece un menú exclusivo para residentes argentinos, que incluye provoleta a la parrilla con ají molido y tomates cherry, una empanada mendocina con salsa yasjua, entraña con papa dominó, chimichurri y salsa criolla, y un flan de dulce de leche con crema doble.

El valor por persona es de $120.000, con servicio de agua, dos copas de vino, té o café incluidos. Además, cuentan con opciones vegetarianas y sin gluten, siempre con la posibilidad de adaptar el menú a las preferencias del comensal.