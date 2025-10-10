Cuáles son y dónde quedan los seis hoteles de Mendoza que ganaron las nuevas Llaves Michelin

Así como pasó en la gastronomía, la Guía Michelin volvió a posar sus ojos en Argentina. Esta vez, la compañía francesa sumó a 15 empresas que fueron distinguidas con sus Llaves, un reconocimiento que destaca a los mejores hoteles del mundo. Dentro de ese selecto grupo, Mendoza fue el destino con más premiaciones, con dos establecimientos con dos Llaves y cuatro con una.

En la primera Selección Global de Llaves Michelin, con una ceremonia realizada en el exclusivo Musée des Arts Décoratifs, en París, Francia, los argentinos fueron elegidos y seleccionados entre los más de 7.000 hoteles de la Guía entre las experiencias más excepcionales de todo el planeta.

En total 2.457 hoteles han recibido Una (1.742), Dos (572) o Tres (143) Llaves Michelin en todo el mundo, representando la crème de la crème de la hospitalidad mundial y cumpliendo con los más altos estándares de calidad y servicio, como dieron a conocer desde la compañía de neumáticos.

En toda Sudamérica, la Guía Michelín otorgó Llave a 84 hoteles (cinco con Tres Llaves, 21 con Dos Llaves y 58 con Una Llave) en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay. Los cinco hoteles con Tres Llaves son el Hotel das Cataratas, A Belmond Hotel, y el Rosewood São Paulo en Brasil; Tierra Patagonia Hotel & Spa y Awasi Patagonia en Torres del Paine, Chile; y Las Casitas, A Belmond Hotel, Colca Canyon en Arequipa, Perú.

El máximo reconocimiento para Argentina fue el de Dos Llaves Michelín, donde dos establecimientos de Mendoza fueron incluidos, consolidando a la provincia como el único destino del país con una dupla de representantes en este grupo. Ellos fueron: Susana Balbo Winemaker's House & Spa Suites (Luján de Cuyo) y Cavas Wine Lodge (Luján de Cuyo) . También fueron premiados Four Seasons Hotel Buenos Aires (Buenos Aires), EOLO - Patagonia's Spirit (El Calafate, Santa Cruz) y Awasi Iguazú (Iguazú, Misiones).

Ana Lovaglio Balbo, quien guía los destinos de Susana Balbo Winemaker's House & Spa Suites mostró su sorpresa por el reconocimiento. Presente junto a su madre, Susana Balbo, en la premiación en París utilizó sus redes sociales para mostrar su alegría por la premiación.

“Gracias a mi mamá, quien me acompañó, confió en mí y me enseñó a no tenerle miedo a ningún desafío. Quien me pone la vara muy alta en el mundo que me muestra, y luego me enseña que hay que trabajar para ganárselo, en lugar de conformarse con menos. Me mostró que no existen los límites. Que somos ciudadanos del mundo, caminando como si el mundo fuera una sola cosa unida: llevando nuestros vinos a cada mercado y, del mismo modo, inspirando a huéspedes de todos los orígenes a venir a Mendoza”, escribió en un posteo que publicó en su cuenta de Instagram.

Lovaglio aseguró que se trató de un reconocimiento inesperado, destacando que no estaban al tanto de la entrega de las Llaves ni de cuándo fueron visitados y evaluados por los inspectores. Además, dedicó unas palabras especiales para Mendoza: “Es un lugar que creemos tiene todo el potencial del mundo, y más. Soñamos para Mendoza los mismos estándares que vemos alrededor del mundo, con el orgullo de lo local y la certeza de que somos capaces”.

Por otra parte, otros cuatro hoteles de Mendoza recibieron una Llave Michelín, con representantes de Luján de Cuyo y del Valle de Uco: Chozos Resort by AKEN Spirit (Agrelo, Mendoza), Lares de Chacras (Mendoza), Casa de Uco (Tunuyán, Mendoza) y The Vines Resort & Spa (Tunuyán, Mendoza). Con este reconocimiento también se anotaron Alvear Palace Hotel (Buenos Aires), Hotel del Casco (Buenos Aires), Palacio Duhau Park Hyatt (Buenos Aires), Estancia Cristina (El Calafate, Santa Cruz), House of Jasmines (Salta) y Estancia La Bandada (San Miguel del Monte, Provincia de Buenos Aires).

Llaves Michelin Ana Lovaglio y Susana Balbo

Por qué se otorgan las Llaves Michelin

Así como las Estrellas reconocen las mejores experiencias culinarias del mundo, las Llaves Michelin destacan las estadías más sobresalientes dentro de la selección hotelera de la Guía. Evaluadas cuidadosamente por los Inspectores bajo cinco criterios universales, las Llaves valoran la experiencia global de hospitalidad -más allá de las comodidades individuales- estableciendo un nuevo y primer referente mundial e independiente de excelencia en alojamiento.

Así, otorgan Una Llave Michelin a una estadía muy especial; Dos Llaves Michelin a una estadía excepcional y Tres Llaves Michelin a una estadía extraordinaria. En el primero de los casos se lo define al establecimiento como “una verdadera joya con carácter y personalidad propia. Puede romper moldes, ofrecer algo diferente o simplemente ser uno de los mejores de su categoría. El servicio siempre va más allá y ofrece mucho más que establecimientos de precio similar”.

Para la segunda de las distinciones se debe considerar “un lugar verdaderamente único y excepcional en todos los sentidos, donde una experiencia memorable está siempre garantizada. Un hotel con carácter, personalidad y encanto, gestionado con orgullo evidente y considerable cuidado. Un diseño o arquitectura llamativos y un auténtico sentido del entorno lo convierten en un lugar excepcional para hospedarse”.

Mientras que para el máximo galardón “todo es asombro y satisfacción: lo último en confort, servicio, estilo y elegancia. Es uno de los hoteles más notables y extraordinarios del mundo, un destino para el viaje de su vida. Todos los elementos de una hospitalidad excepcional están presentes para garantizar que cualquier estancia perdure en la memoria y el corazón de los viajeros”.