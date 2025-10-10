Mendoza se consolida como capital del turismo de lujo en Sudamérica tras las nuevas Llaves Michelin

A 125 años de su creación, la Guía Michelin -símbolo mundial de excelencia en gastronomía y viajes- amplió su universo de distinciones con un nuevo estándar global dedicado al alojamiento: las Llaves Michelin , un reconocimiento que premia a los hoteles más excepcionales del planeta por su diseño, confort, servicio y contribución al entorno local.

En esta primera Selección Global de Llaves Michelin 2025 , anunciada en el Musée des Arts Décoratifs de París, fueron distinguidos 2.457 establecimientos de todo el mundo. Argentina obtuvo quince reconocimientos y Mendoza se destacó con seis hoteles premiados , consolidando su liderazgo nacional y posicionándose entre los destinos más prestigiosos de América del Sur.

El hecho de que casi la mitad de los hoteles argentinos distinguidos pertenezcan a Mendoza no es casualidad. La provincia ha construido en los últimos años un modelo de turismo de lujo vinculado al vino, la naturaleza y la arquitectura contemporánea, donde la experiencia del huésped es el eje de cada propuesta.

La obtención de dos Llaves Michelin por parte de Cavas Wine Lodge y Susana Balbo Winemaker’s House & Spa Suites y de una Llave Michelin para Casa de Uco Vineyards & Wine Resort , The Vines Resort & Spa , Lares de Chacras y Chozos Resort by AKEN Spirit , refleja una madurez en la oferta hotelera local que combina elegancia, sostenibilidad y autenticidad.

Esta distinción llega en un momento clave para Mendoza, cuando el turismo internacional busca experiencias exclusivas, sostenibles y con identidad local. En ese contexto, los hoteles mendocinos logran destacarse por su conexión con el paisaje y su capacidad para ofrecer un lujo despojado, centrado en los sentidos y en la calidad del servicio.

Chozos Resort by Aken Spirit Chozos Resort by Aken Spirit.

Impacto en la marca Mendoza: del vino al lujo global

El reconocimiento de la Guía Michelin refuerza el trabajo sostenido que la provincia viene realizando para posicionarse como destino premium de América Latina. A la solidez de su industria vitivinícola se suma ahora un nuevo aval internacional que amplía el concepto de “marca Mendoza” más allá del vino, integrando gastronomía, bienestar, diseño y hospitalidad de clase mundial.

Para el Ente Mendoza Turismo (Emetur), este logro representa un salto cualitativo en términos de visibilidad global. “Mendoza demuestra una vez más que sus hoteles y servicios turísticos están a la altura de los mejores del mundo. La excelencia de nuestros establecimientos y la calidez de nuestra gente nos posicionan como un destino de primer nivel”, expresó su presidenta, Gabriela Testa.

lares de chacras Lares de Chacras.

Desde el punto de vista del desarrollo turístico, la incorporación de la provincia al universo Michelin consolida una tendencia: la llegada de viajeros internacionales que buscan experiencias inmersivas y están dispuestos a invertir en propuestas de alto valor agregado.

casa-de-uco-vineyards Casa de Uco Vineyards.

Mendoza, destino de referencia en el mapa del turismo internacional

El reconocimiento de la Guía Michelin proyecta a Mendoza en una nueva dimensión. De ser un emblema del turismo enológico, la provincia pasa a ocupar un lugar destacado entre los destinos de lujo más influyentes del Hemisferio Sur, junto a regiones como el Valle de Colchagua en Chile o la Toscana en Italia.

Con infraestructura hotelera de alto nivel, conectividad creciente y una propuesta gastronómica reconocida mundialmente, Mendoza reafirma su capacidad para competir en la liga internacional del turismo premium.