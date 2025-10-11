Daños del sol en el pelo: cómo evitar la sequedad y la decoloración

El cabello también sufre los efectos del sol. La exposición prolongada a los rayos UV puede alterar su color, volverlo más frágil y resecar el cuero cabelludo. Conocé cómo protegerlo y mantenerlo sano durante todo el año.

El cabello hay que protegerlo todo el año, no solo en verano.

El sol no solo afecta la piel: el pelo también recibe su impacto directo. Durante los meses más cálidos, la radiación ultravioleta, el viento, el agua salada y el cloro pueden alterar la estructura capilar, dejando el cabello más seco, poroso y quebradizo.

La exposición continua al sol degrada las proteínas que mantienen la fibra capilar elástica, además de oxidar la melanina, lo que provoca una pérdida de color y brillo natural. Por eso, quienes tienen el cabello teñido suelen notar un desvanecimiento más rápido del tono, especialmente en las puntas.

El cuero cabelludo también puede sufrir. La radiación directa puede irritarlo, producir descamación e incluso quemaduras leves, especialmente en personas con cabello fino o zonas despobladas.

cabello (2) Cómo proteger el cabello del sol Existen varias estrategias sencillas para minimizar el daño solar: