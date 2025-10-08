El tiempo este jueves 9 de octubre muestra sol pleno en casi toda la Argentina, con algunas nubes aisladas y lluvias solo en el sur y Tierra del Fuego.

Sol en gran parte del país y lluvias en el extremo sur este jueves 9 de octubre.

El mapa del tiempo de este jueves 9 de octubre muestra una jornada mayormente despejada en casi todo el país. El sol predomina desde el norte hasta el centro de la Argentina, ofreciendo un panorama ideal para actividades al aire libre y temperaturas agradables en varias regiones.

En el norte, provincias como Formosa, Chaco, Misiones y Corrientes presentan cielos totalmente despejados, con temperaturas templadas y sin probabilidades de lluvias. En el centro del país, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos tendrán un clima similar, aunque con algunas nubes pasajeras durante el día.

Sol en gran parte del país para este jueves 9 de octubre Hacia la región cuyana, Mendoza y San Juan disfrutan también de una jornada soleada, mientras que San Luis presenta intervalos nubosos sin mayores cambios. En la zona pampeana, La Pampa y Buenos Aires muestran nubosidad variable, con buen tiempo en general.

El contraste se da en el extremo sur del país, donde las condiciones se tornan más inestables. En Santa Cruz y Tierra del Fuego se esperan lluvias y posibles nevadas, especialmente en las áreas cordilleranas y costeras, acompañadas de bajas temperaturas.