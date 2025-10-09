PedidosYa, Inteligencia Artificial desde Singapur mejora logística en Sudamérica

Las historias de las empresas tecnológicas como en el caso de Toku no siempre tienen un comienzo deslumbrante y ni siquiera acaso un ascenso meteórico, porque muchas de ellas justamente se inician de "forma bastante desfavorable”, según la confesión de Thomas Laboulle. Es el fundador y director ejecutivo de la startup de logística con Inteligencia Artificial . Con PedidosYa acaba de sellar una alianza con impacto en Sudamérica.

“Cuando fundé la empresa Toku en 2018 fue casi por casualidad", agrega. Y la historia demuestra que luego de tres años y mucho trabajo, "recaudamos en una serie A, 5 millones de dólares". Más que suficiente para dar el próximo paso. Como empresa nativa buscaron enfocarse en la región Asia Pacífico (APAC).

Y eso sucedió 7 años más tarde, al transformarse en una de las empresas tecnológicas de referencia en la optimización de logística vía Inteligencia Artificial. La alianza con PedidosYa es la muestra del carácter global de Toku. Y de hecho ya ha implementado la solución de centro de contacto de nivel empresarial en las operaciones de servicio al cliente del delivery en Colombia, Perú, Paraguay y Uruguay.

Plataforma líder de experiencia del cliente (CX) 360° impulsada por Inteligencia Artificial en Asia Pacífico hace su entrada oficial al mercado latinoamericano en sinergia histórica con PedidosYa.

La app de entrega de comida a domicilio ha implementado la solución en sus operaciones de atención al cliente en Colombia, Perú, Paraguay y Uruguay.

Con más de 1400 agentes, la solución ahora permite millones de interacciones con clientes en los 15 países de habla hispana donde opera PedidosYa, lo que aporta mayor velocidad, consistencia y eficiencia a la prestación de sus servicios. Impulsa de este modo una interacción fluida con el cliente a gran escala.

Con la plataforma ya en funcionamiento, PedidosYa está optimizando sus capacidades de experiencia del cliente (CX) mediante resoluciones más rápidas, experiencias de agente más consistentes y la flexibilidad para escalar las operaciones sin comprometer la calidad del servicio.

IA logística

La entrada de Toku en Latinoamérica confirma una alineación estratégica. Tanto Sudamérica como Asia-Pacífico comparten desafíos similares: infraestructura fragmentada, diversas regulaciones y operaciones complejas en varios países.

Tras haber dominado estas realidades primero en Asia-Pacífico, la arquitectura de plataforma componible de Toku prospera en entornos igualmente diversos y complejos.

Con capacidades omnicanal, análisis en tiempo real y una interfaz unificada para agentes, la plataforma 360° CX ofrece experiencias de servicio de alto rendimiento en todos los países y modelos de negocio.

Agentes de Inteligencia Artificial

La entrega de última milla incorpora agentes de Inteligencia Artificial redefiniendo la forma en que los productos llegan a los consumidores. Al utilizar tecnologías avanzadas de IA, las empresas pueden superar las limitaciones tradicionales y obtener niveles de control y conocimiento sin precedentes en sus cadenas de suministro.

Traen mayor eficiencia y adaptabilidad. Estos sistemas inteligentes son vitales para superar los desafíos tradicionales asociados con la entrega de última milla.

Los desafíos tradicionales de la entrega de última milla, como la congestión del tráfico y la optimización de rutas, no son rivales para la adaptabilidad dinámica de los agentes de IA.

Estos sistemas inteligentes analizan continuamente datos en tiempo real y ajustan las rutas sobre la marcha para tener en cuenta variables como las condiciones del tráfico, el clima y las obras viales. De esta forma, los agentes de IA minimizan los retrasos, garantizando entregas puntuales y eficientes que satisfacen las expectativas tanto de los consumidores como de las empresas de logística.

Con Inteligencia Artificial las empresas monitorean el rendimiento de su flota con una precisión sin precedentes. Al monitorizar cada vehículo de la red de reparto en tiempo real, los responsables de logística obtienen información valiosa sobre el comportamiento de los conductores, el estado de los vehículos y el cumplimiento de los horarios.

Este nivel de visibilidad minimiza los errores humanos y permite un mantenimiento proactivo, prolongando eficazmente la vida útil de los vehículos de reparto y reduciendo los gastos operativos.

El análisis predictivo también permite anticipar y abordar posibles cuellos de botella en la red de entrega, lo que se traduce en una mayor satisfacción y fidelización del cliente.

Logística avanzada

Mediante el análisis de datos históricos y actuales, el sistema predice con precisión los patrones de entrega futuros, las necesidades de recursos y los plazos de programación. Este enfoque hasta permite que las empresas asignen el número adecuado de conductores en turnos óptimos, reduciendo los costos laborales y mejorando la eficiencia general.

La sinergia entre la toma de decisiones mediante IA, la automatización y la logística inteligente genera rapidez, eficiencia y reducción de gastos operativos.

Todos los atributos citados han sido decisivos para PedidosYa. Y han hecho propio la entrega de última milla con agentes de Inteligencia Artificial como un punto de inflexión en la evolución de la logística.

Ya no se trata de llegar más rápido, sino mucho, inmensamente mejor.