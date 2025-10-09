Anses: qué prestaciones se pagan hoy jueves según el calendario de pagos

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) continúa hoy, jueves 9 de octubre, con el calendario de pagos correspondiente a octubre 2025. En esta jornada cobran jubilados , pensionados y titulares de distintas asignaciones sociales, de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Este jueves perciben sus haberes los jubilados y pensionados que cobran la mínima y tienen DNI terminados en 1 y 2. El monto incluye el aumento del 1,87% y el bono extraordinario de $70.000, que sigue vigente durante octubre.

Con esta actualización, la jubilación mínima asciende a $326.266,36, mientras que el total a cobrar con el bono es de $396.266,36. El refuerzo se abona de manera automática junto al haber mensual y está destinado a quienes cobran la mínima, la PUAM y las Pensiones No Contributivas (PNC).

Además, este jueves también cobran los titulares de PNC con DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9, completando así el pago de ese grupo de beneficiarios.

Por otra parte, la Asignación Universal por Hijo (AUH) se abona hoy a quienes tienen DNI terminados en 1, mientras que las Asignaciones Familiares de PNC continúan acreditándose en todas las terminaciones hasta el 10 de noviembre.

Según informó la Anses, los pagos de hoy alcanzan a jubilados con DNI terminados en 1 y 2 y a beneficiarios de pensiones no contributivas.

También siguen en curso los pagos de las Asignaciones de Pago Único —por nacimiento, adopción y matrimonio— correspondientes a la primera quincena, que se extienden hasta el 10 de noviembre.

Aumento en asignaciones familiares

Las Asignaciones Familiares también recibieron este mes un aumento del 1,87%, en línea con la inflación de agosto. Con este ajuste, los nuevos valores son:

Asignación por Hijo: hasta $58.616,81, según el tramo de ingresos del grupo familiar.

Asignación por Hijo con Discapacidad: hasta $190.875,51.

Cónyuge: $14.213,91.

Prenatal: mismos valores que la asignación por hijo.

Asignaciones de Pago Único: nacimiento $68.326,12; adopción $408.569,82; matrimonio $102.313,21.

Con estos pagos, la Anses avanza con el cronograma de octubre, que alcanza a millones de jubilados, pensionados y familias de todo el país.