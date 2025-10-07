Anses: la nueva medida para la solicitud digital de las PUAM
Este martes, Anses difundió un nuevo comunicado respecto de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) anunció que desde este martes la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) puede tramitarse de manera totalmente digital. Esto significa que las personas interesadas ya no necesitan acudir a una oficina, ya que todo el proceso puede realizarse en línea, en cualquier momento del día y desde cualquier dispositivo con internet.
La medida busca facilitar el acceso a este beneficio y simplificar los pasos para quienes desean incorporarse al sistema previsional sin enfrentar demoras o traslados innecesarios.
Qué es la PUAM y quiénes pueden solicitarla
La PUAM es una prestación no contributiva destinada a personas mayores de 65 años que no perciben ninguna jubilación, pensión o prestación por desempleo. Se trata de un ingreso mensual equivalente al 80 % de la jubilación mínima, que se actualiza de manera automática con los aumentos establecidos por ley.
El beneficio tiene carácter vitalicio y permite que miles de adultos mayores que no lograron completar los aportes jubilatorios mínimos puedan acceder igualmente a una cobertura previsional.
Para poder inscribirse, es necesario cumplir con algunos requisitos básicos:
Ser argentino o naturalizado con al menos 10 años de residencia en el país, o extranjero con una residencia continua mínima de 20 años.
No estar cobrando ningún otro beneficio previsional, pensión ni plan incompatible.
Contar con los datos personales, familiares y de contacto actualizados en el sistema de Anses.
Disponer de una Clave de la Seguridad Social activa para ingresar al portal digital.
En caso de percibir algún beneficio incompatible, la persona deberá renunciar a él antes de iniciar la solicitud de la PUAM.
Cómo hacer el trámite de Anses online
El procedimiento se realiza a través de la plataforma Mi Anses, y consta de unos pocos pasos sencillos:
Ingresar a Mi Anses con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.
Verificar que los datos personales y de contacto estén correctos y actualizados.
Ingresar a la sección “Solicitud de Prestaciones” y elegir la opción “Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)”.
Completar los datos requeridos y confirmar la presentación.
Guardar la constancia digital del trámite.
Una vez enviada la solicitud, el interesado puede seguir el estado del expediente dentro del mismo sistema, en el apartado “Consulta de expediente”.
Este nuevo formato digital permite realizar la gestión las 24 horas, sin necesidad de turnos ni asistencia presencial, lo que representa un cambio importante en términos de accesibilidad para personas mayores.