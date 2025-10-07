Anses: la nueva medida para la solicitud digital de las PUAM

Este martes, Anses difundió un nuevo comunicado respecto de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Anses y la nueva disposición para las PUAM.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) anunció que desde este martes la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) puede tramitarse de manera totalmente digital. Esto significa que las personas interesadas ya no necesitan acudir a una oficina, ya que todo el proceso puede realizarse en línea, en cualquier momento del día y desde cualquier dispositivo con internet.

La medida busca facilitar el acceso a este beneficio y simplificar los pasos para quienes desean incorporarse al sistema previsional sin enfrentar demoras o traslados innecesarios.

Qué es la PUAM y quiénes pueden solicitarla La PUAM es una prestación no contributiva destinada a personas mayores de 65 años que no perciben ninguna jubilación, pensión o prestación por desempleo. Se trata de un ingreso mensual equivalente al 80 % de la jubilación mínima, que se actualiza de manera automática con los aumentos establecidos por ley.

El beneficio tiene carácter vitalicio y permite que miles de adultos mayores que no lograron completar los aportes jubilatorios mínimos puedan acceder igualmente a una cobertura previsional.

Anses Importante medida para los adultos mayores de Anses. Shutterstock Para poder inscribirse, es necesario cumplir con algunos requisitos básicos: