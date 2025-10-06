Tarjeta Alimentar: cuánto cobran las familias en octubre 2025
Anses mantiene los montos de la Tarjeta Alimentar en octubre: el beneficio se acredita automáticamente junto con la AUH, AUE o PNC, según el grupo familiar.
La Tarjeta Alimentar es un beneficio económico que se paga a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), destinado a garantizar el acceso a la canasta básica en hogares con niños, adolescentes y embarazadas. En octubre de 2025, los montos se mantienen sin cambios y se acreditan automáticamente junto con la Asignación Universal por Hijo ( AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) o la Pensión No Contributiva para madres de siete hijos, según la terminación del DNI.
El programa forma parte de las políticas alimentarias del Ministerio de Capital Humano y tiene como objetivo reforzar el ingreso de las familias en situación de vulnerabilidad. El dinero está destinado exclusivamente a la compra de alimentos y bebidas no alcohólicas, en comercios habilitados que acepten tarjeta.
Te Podría Interesar
¿Cuánto se cobra de Tarjeta Alimentar en octubre?
Los montos se mantienen sin cambios respecto al mes anterior:
- Familias con un hijo o embarazadas con AUE: $52.250
- Familias con dos hijos: $81.936
- Familias con tres o más hijos: $108.062
Este dinero se deposita en la misma cuenta donde se cobra la AUH, AUE o PNC, y solo puede usarse para la compra de alimentos, en comercios que acepten tarjeta o POS habilitado.
¿Quiénes acceden?
- Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años inclusive
- Personas con hijos con discapacidad que reciban AUH (sin límite de edad)
- Embarazadas a partir del tercer mes que cobren AUE
- Madres que perciben la Pensión No Contributiva para madre de 7 hijos
No se requiere inscripción ni trámite adicional: Anses cruza los datos automáticamente y acredita el monto si corresponde. Es clave tener actualizados los datos personales, familiares y de contacto en el sistema para evitar demoras o exclusiones.
¿Cuándo se cobra?
El calendario de pagos de octubre 2025 se organiza según la terminación del DNI del titular. Para consultar la fecha exacta y el lugar de cobro, se debe ingresar a www.anses.gob.ar o a la app Mi Anses con CUIL y clave de Seguridad Social. Allí se debe seleccionar la opción de "Fecha y lugar de cobro".