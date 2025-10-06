Tarjeta Alimentar: cuánto cobran las familias en octubre 2025

La Tarjeta Alimentar es un beneficio económico que se paga a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ), destinado a garantizar el acceso a la canasta básica en hogares con niños, adolescentes y embarazadas. En octubre de 2025, los montos se mantienen sin cambios y se acreditan automáticamente junto con la Asignación Universal por Hijo ( AUH ), la Asignación por Embarazo (AUE) o la Pensión No Contributiva para madres de siete hijos, según la terminación del DNI.

El programa forma parte de las políticas alimentarias del Ministerio de Capital Humano y tiene como objetivo reforzar el ingreso de las familias en situación de vulnerabilidad. El dinero está destinado exclusivamente a la compra de alimentos y bebidas no alcohólicas, en comercios habilitados que acepten tarjeta.

Anses acredita la Tarjeta Alimentar junto con la AUH, AUE o PNC, según la terminación del DNI. Foto: Archivo MDZ

Este dinero se deposita en la misma cuenta donde se cobra la AUH, AUE o PNC, y solo puede usarse para la compra de alimentos, en comercios que acepten tarjeta o POS habilitado.

¿Quiénes acceden?

Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años inclusive

con hijos de hasta 17 años inclusive Personas con hijos con discapacidad que reciban AUH (sin límite de edad)

(sin límite de edad) Embarazadas a partir del tercer mes que cobren AUE

Madres que perciben la Pensión No Contributiva para madre de 7 hijos

No se requiere inscripción ni trámite adicional: Anses cruza los datos automáticamente y acredita el monto si corresponde. Es clave tener actualizados los datos personales, familiares y de contacto en el sistema para evitar demoras o exclusiones.

¿Cuándo se cobra?

El calendario de pagos de octubre 2025 se organiza según la terminación del DNI del titular. Para consultar la fecha exacta y el lugar de cobro, se debe ingresar a www.anses.gob.ar o a la app Mi Anses con CUIL y clave de Seguridad Social. Allí se debe seleccionar la opción de "Fecha y lugar de cobro".