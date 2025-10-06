El Quini 6 quedó vacante y el pozo ya supera los 5.200 millones de pesos
El pozo del Quini 6 quedó vacante en todas las modalidades y ya supera los 5.200 millones de pesos para su próximo sorteo.
El último sorteo del Quini 6 dejó una noticia que entusiasma a miles: el pozo acumulado sigue creciendo y ya supera los 5.200 millones de pesos. En todas las modalidades principales, Tradicional, Segunda Vuelta y Revancha, no hubo ganadores con seis aciertos, por lo que los premios quedaron vacantes y se suman al próximo sorteo.
Resultados Quini 6: edición 3310
En el Tradicional, se pusieron en juego más de 1.254 millones de pesos. Los números que salieron fueron 05, 06, 09, 32, 34 y 44, pero nadie acertó la combinación completa. El segundo premio fue compartido por 20 ganadores, que se llevaron más de 1,7 millones cada uno.
La Segunda Vuelta tuvo un pozo de más de 700 millones de pesos. Los números sorteados fueron 06, 13, 20, 25, 44 y 45, y tampoco hubo ganadores con seis aciertos. El tercer premio alcanzó a más de 1.300 personas.
En la Revancha, el pozo fue el más alto: 2.433 millones de pesos. Los números favorecidos fueron 03, 15, 19, 21, 22 y 43, pero nuevamente no hubo ganadores. El estímulo también quedó vacante.
La única alegría llegó en el sorteo del Siempre Sale, donde hubo 14 ganadores con 5 aciertos, que se llevaron más de 22 millones de pesos cada uno. Los números sorteados fueron 06, 20, 26, 30, 41 y 45.