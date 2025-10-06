El Quini 6 quedó vacante y el pozo ya supera los 5.200 millones de pesos

El pozo del Quini 6 quedó vacante en todas las modalidades y ya supera los 5.200 millones de pesos para su próximo sorteo.

El último sorteo del Quini 6 dejó una noticia que entusiasma a miles: el pozo acumulado sigue creciendo y ya supera los 5.200 millones de pesos. En todas las modalidades principales, Tradicional, Segunda Vuelta y Revancha, no hubo ganadores con seis aciertos, por lo que los premios quedaron vacantes y se suman al próximo sorteo.

Resultados Quini 6: edición 3310 En el Tradicional, se pusieron en juego más de 1.254 millones de pesos. Los números que salieron fueron 05, 06, 09, 32, 34 y 44, pero nadie acertó la combinación completa. El segundo premio fue compartido por 20 ganadores, que se llevaron más de 1,7 millones cada uno.

quini.jpg Quini 6: otro sorteo sin ganadores y más de 5.200 millones en juego. Foto: Archivo

La Segunda Vuelta tuvo un pozo de más de 700 millones de pesos. Los números sorteados fueron 06, 13, 20, 25, 44 y 45, y tampoco hubo ganadores con seis aciertos. El tercer premio alcanzó a más de 1.300 personas.

En la Revancha, el pozo fue el más alto: 2.433 millones de pesos. Los números favorecidos fueron 03, 15, 19, 21, 22 y 43, pero nuevamente no hubo ganadores. El estímulo también quedó vacante.