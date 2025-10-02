ARCA aplica impuestos al Quini 6: cuánto cobra realmente el ganador

Este miércoles 1 de octubre, un apostador acertó los seis números en la modalidad La Segunda del Quini 6 y se convirtió en millonario. El premio fue de $650.000.000, pero como ocurre en todos los juegos de azar, el monto final que recibe el ganador es menor por los impuestos que aplica la Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ), ex Afip.

Según la Ley 20.630, los premios obtenidos en sorteos como el Quini 6 tributan un 31% sobre el 90% del monto total. Es decir, primero se calcula el 90% del pozo (base imponible), y sobre ese valor se aplica el 31% de impuesto.

Los descuentos se aplican automáticamente al momento de cobrar el premio. Foto: Archivo MDZ

El ganador se lleva finalmente $468.650.000 , una cifra millonaria pero con una retención impositiva de más de $181 millones. El descuento se aplica automáticamente al momento del cobro, sin necesidad de trámites adicionales.

¿Y los ganadores del “Siempre Sale”?

En la misma edición, siete personas acertaron cinco números en la modalidad Siempre Sale y se repartieron un pozo de $241.291.102, lo que representa $34.470.157 para cada uno. Tras el descuento de ARCA, cada uno recibirá:

Base imponible (90%): $31.023.141

Impuesto ARCA (31%): $9.617.173

Monto final: $24.852.984

El próximo sorteo del Quini 6 será el domingo 5 de octubre, con un pozo acumulado estimado en $4.800 millones.