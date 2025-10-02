ARCA aplica impuestos al Quini 6: cuánto cobra realmente el ganador
El ganador del Quini 6 no se lleva el pozo completo. Cuánto descuenta ARCA y qué queda “en mano” después de impuestos.
Este miércoles 1 de octubre, un apostador acertó los seis números en la modalidad La Segunda del Quini 6 y se convirtió en millonario. El premio fue de $650.000.000, pero como ocurre en todos los juegos de azar, el monto final que recibe el ganador es menor por los impuestos que aplica la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), ex Afip.
Según la Ley 20.630, los premios obtenidos en sorteos como el Quini 6 tributan un 31% sobre el 90% del monto total. Es decir, primero se calcula el 90% del pozo (base imponible), y sobre ese valor se aplica el 31% de impuesto.
Cálculo del descuento y monto final luego de los impuestos
- Premio total: $650.000.000
- Base imponible (90%): $585.000.000
- Impuesto ARCA (31%): $181.350.000
- Monto “en mano”: $468.650.000
El ganador se lleva finalmente $468.650.000, una cifra millonaria pero con una retención impositiva de más de $181 millones. El descuento se aplica automáticamente al momento del cobro, sin necesidad de trámites adicionales.
¿Y los ganadores del “Siempre Sale”?
En la misma edición, siete personas acertaron cinco números en la modalidad Siempre Sale y se repartieron un pozo de $241.291.102, lo que representa $34.470.157 para cada uno. Tras el descuento de ARCA, cada uno recibirá:
- Base imponible (90%): $31.023.141
- Impuesto ARCA (31%): $9.617.173
- Monto final: $24.852.984
El próximo sorteo del Quini 6 será el domingo 5 de octubre, con un pozo acumulado estimado en $4.800 millones.