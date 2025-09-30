ARCA subasta artículos de pesca y una bicicleta: cómo participar

ARCA dispuso nuevamente una subasta que atraerá a muchos participantes. Se estima que octubre sea un mes en el que este tipo de remates crezca de sobremanera y en esta oportunidad, el organismo internacional buscará una nueva actividad con la que atraerá a los fanáticos de la pesca .

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero permitirá realizar una muy interesante subasta en los próximos días luego del éxito del remate de los instrumentos musicales como guitarras y bajo que organizó con la Aduana de Mendoza. Mientras tanto, desde ARCA indicaron que se viene el remate de artículos electrónicos como PlayStation 5 y tablets, que será el 9 de octubre.

Si sos un fanático de ir a pescar y te gusta salir a realizar esa actividad náutica con amigos , familia o solo, esta es la oportunidad de adquirir artículos para pesca a muy bajo precio que pueden servirte de forma esencial y los especialistas ya recomiendan aprovechar esta chance.

ARCA, en concreto, va a subastar en primer lugar unos 187 reels de pesca de distintas marcas que son fundamentales para realizar la actividad. Mientras que rematará otros 194 elementos clave como rollos de tanza para pesca, señuelos, cajas de línea trenzada de microfilamento, bolsas de anzuelos y 22 balanzas electrónicas para pesca, entre otros artefactos.

La subasta se realizará el 16 de octubre y hay tiempo hasta el 14 de ese mes para lograr inscribirse al remate que organiza ARCA a través del Banco Ciudad.

Para inscribirse es vital ingresar al sitio del Banco Ciudad, ir al apartado de subastas y seguir el paso a paso para lograr iniciar sesión, registrarse y formar parte del remate.

Desde el banco indicaron que todos los lotes tributan IVA alícuota 21%; mientras que la exhibición presencial se llevará a cabo los días 6 y 7 de octubre de 9 a 12 hs.