ARCA: la nueva fase de devolución del Impuesto PAIS que comienza en octubre

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) confirmó que a partir del 6 de octubre de 2025 se pondrá en marcha la segunda etapa del esquema de devolución de pagos a cuenta del Impuesto PAIS aplicado a las importaciones. Esta fase está destinada a las empresas que no fueron incluidas en el primer tramo implementado meses atrás.

Los beneficiarios serán aquellos importadores que abonaron el Impuesto PAIS pero no pudieron computar esos pagos en la etapa inicial prevista por la Resolución General 5720. El crédito resultante podrá aplicarse para cancelar futuros derechos de importación y se acreditará de forma automática en el sistema Malvina.

El registro de solicitudes permanecerá abierto hasta el 19 de noviembre de 2025. Para poder acceder al beneficio será obligatorio inscribirse a través del servicio online “Registro de despachos de importación con pagos a cuenta no computados del Impuesto PAIS” disponible en el sitio oficial de ARCA.

ARCA y la nueva etapa que comienza en octubre de este año.

Los importadores deberán presentar una Declaración Jurada de Devolución (DJIP) con toda la información correspondiente a los despachos en los que se realizaron pagos a cuenta no computados. Una vez validados los datos, el crédito aparecerá en el sistema Malvina para ser utilizado en la cancelación de tributos aduaneros de operaciones futuras.

El reintegro se hará en cuotas de acuerdo al monto reclamado:

Hasta $4 millones en 1 cuota.

Más de $4 y hasta $10 millones en 6 cuotas

Entre $10 y $100 millones en 12 cuotas

Más de $100 millones en 24 cuotas

La primera cuota se acreditará a partir del 15 de diciembre de 2025, de acuerdo con el cronograma que publicará la administración.

La primera etapa de este mecanismo se implementó en julio de 2025 para atender saldos a favor de importadores generados por cambios normativos, como la suspensión de percepciones (Decreto 433/2023), exclusiones para zonas francas (Decreto 14/2024) y reducciones en las alícuotas (Decreto 777/2024).

Quienes ya hayan sido beneficiados en el primer tramo no podrán participar de esta segunda fase, que se dirige exclusivamente a importadores con créditos que quedaron pendientes.