La medida de ARCA para que los pedidos de Shein no queden retenidos
Se trata de una nueva disposición de ARCA frente al boom de compras online en plataformas como Shein, Temu y otras que operan en el exterior. Los detalles.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) estableció un límite máximo para las compras en plataformas internacionales como Shein, con el objetivo de que los envíos no queden retenidos en la aduana. La nueva medida llega para regular mínimamente las compras que se realizan en el exterior en este tipo de plataformas.
A su vez, la normativa llega en medio de un boom de compras que se realizan en Shein o Temu, plataformas digitales que operan en China y que ofrecen sus productos a un precio muchísimo más barato del que se puede conseguir en el mercado argentino.
Lo que más buscan justamente los argentinos son los artefactos tecnológicos y la indumentaria. Se estima que ya más del 22% de los ciudadanos han indagado y concretado compras en estas plataformas.
Las reglas de ARCA
De acuerdo con la nueva disposición, las compras no pueden superar los USD 3.000 por envío. Además, los paquetes deben cumplir con las siguientes condiciones:
-
Peso máximo de 50 kilogramos.
Hasta tres unidades del mismo producto por paquete.
Que el uso sea estrictamente personal, sin fines de reventa.
Si se supera alguno de estos parámetros, el paquete podría ser retenido para realizar trámites adicionales.
Para evitar demoras, el usuario debe confirmar la recepción del paquete a través del portal de ARCA. Para eso, debe ingresar con CUIT y Clave Fiscal a la sección “Envíos Postales Internacionales” y declarar que recibió la mercadería dentro de los 30 días corridos posteriores a la entrega.
En caso de no cumplir con el plazo, el sistema bloqueará nuevos envíos hasta que el comprador regularice su situación.