ARCA: cómo pedir la devolución de impuestos por Netflix, Spotify y HBO
ARCA permite la posibilidad de solicitar el reintegro al pagar por los servicios online del exterior como lo son las plataformas como Netflix o Spotify.
El organismo recaudador ARCA habilitó nuevamente el trámite para que los usuarios puedan reclamar la devolución de las percepciones aplicadas a servicios de streaming y compras en dólares. Esto incluye plataformas como Netflix, Spotify, HBO/Max y Amazon Prime Video.
Esta medida habilitada nuevamente permite solicitar el reintegro para algunos contribuyentes que se pueden ver beneficiados con la devolución de estos impuestos abonados mes a mes durante el último año o período fiscal que comprende ARCA.
Quiénes pueden solicitar el reintegro en ARCA
El reintegro está disponible para:
Personas que no estén inscriptas en el Impuesto a las Ganancias ni en Bienes Personales.
-
Contribuyentes inscriptos solo en Ganancias, pero no en Bienes Personales, siempre que las percepciones correspondan al código de devolución habilitado.
Trabajadores en relación de dependencia o autónomos que hayan sufrido estas percepciones y cumplan las condiciones.
Se pueden reclamar las percepciones aplicadas a las compras en moneda extranjera con tarjeta de crédito o débito y también a las suscripciones a plataformas digitales como Netflix, Spotify, HBO/Max y Amazon Prime Video que se cobran en dólares y tienen impuestos adicionales.
Lo que te devuelven en este caso no es el importe total, sino el agregado en impuestos que se acumula en un año y puede servir de una buena suma para recuperar.
Paso a paso del trámite en ARCA
-
Ingresar al portal de ARCA con CUIT y clave fiscal de nivel 2 o superior.
Verificar que esté habilitado el servicio “Devolución de percepciones”. Si no lo está, activarlo en la sección “Mis servicios”.
Generar una nueva solicitud, seleccionando el período (año y mes) por el cual se pide el reintegro.
Marcar las percepciones a devolver y presentar el formulario.
Aceptar la declaración jurada y descargar el comprobante de presentación.
Es importante como requisito saber que: es obligatorio tener cargado un CBU válido y el domicilio fiscal electrónico. Cada mes con percepciones requiere una presentación separada y que el reintegro suele acreditarse en un plazo aproximado de 60 días hábiles.
Este procedimiento permite recuperar dinero que fue retenido como adelanto de impuestos para personas que no están alcanzadas por esos tributos. De esta forma, se reduce el impacto del costo en dólares de los servicios digitales y otros gastos en moneda extranjera.