ARCA: cómo pedir la devolución de impuestos por Netflix, Spotify y HBO

ARCA permite la posibilidad de solicitar el reintegro al pagar por los servicios online del exterior como lo son las plataformas como Netflix o Spotify.

ARCA ofrece la posibilidad de solicitar la devolución de impuestos al pagar Netflix u otras plataformas.

El organismo recaudador ARCA habilitó nuevamente el trámite para que los usuarios puedan reclamar la devolución de las percepciones aplicadas a servicios de streaming y compras en dólares. Esto incluye plataformas como Netflix, Spotify, HBO/Max y Amazon Prime Video.

Esta medida habilitada nuevamente permite solicitar el reintegro para algunos contribuyentes que se pueden ver beneficiados con la devolución de estos impuestos abonados mes a mes durante el último año o período fiscal que comprende ARCA.

Quiénes pueden solicitar el reintegro en ARCA El reintegro está disponible para:

Personas que no estén inscriptas en el Impuesto a las Ganancias ni en Bienes Personales.

Contribuyentes inscriptos solo en Ganancias, pero no en Bienes Personales, siempre que las percepciones correspondan al código de devolución habilitado.

Trabajadores en relación de dependencia o autónomos que hayan sufrido estas percepciones y cumplan las condiciones.

Se pueden reclamar las percepciones aplicadas a las compras en moneda extranjera con tarjeta de crédito o débito y también a las suscripciones a plataformas digitales como Netflix, Spotify, HBO/Max y Amazon Prime Video que se cobran en dólares y tienen impuestos adicionales.