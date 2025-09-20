Último aviso de ARCA: el trámite de pago que vence el 22 de septiembre
ARCA recordó que el pago mensual del monotributo vence el 22 de septiembre: cómo hacer el trámite y qué pasa si no se cumple.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) recordó que el próximo 22 de septiembre vence el plazo para cumplir con el pago mensual del monotributo. Este aviso afecta a miles de contribuyentes en todo el país que deben regularizar su situación para evitar intereses, sanciones y la pérdida de beneficios.
¿Qué se paga y por qué es importante?
El vencimiento corresponde al pago mensual del monotributo, un régimen simplificado que incluye los componentes impositivo, previsional y de obra social. Está destinado a trabajadores independientes, pequeños comerciantes y prestadores de servicios que facturan dentro de los límites establecidos por la normativa vigente.
Cumplir con el pago en tiempo y forma permite mantener la cobertura médica, acceder a beneficios sociales y evitar recargos por mora.
¿Cómo se realiza el trámite?
El pago puede gestionarse de forma online, a través de la web oficial de ARCA, mediante home banking o con clave fiscal. También está habilitado el pago presencial en entidades autorizadas. Si el contribuyente tiene deuda acumulada, puede consultar planes de regularización vigentes antes del vencimiento para evitar intereses adicionales.
¿Qué pasa si no se paga el monotributo?
El incumplimiento puede generar:
- Intereses por mora
- Suspensión de la obra social
- Pérdida de beneficios fiscales
- Inclusión en planes de fiscalización
- Baja automática del régimen simplificado
Además, la falta de pago puede afectar la situación tributaria general del contribuyente, dificultando trámites posteriores.
¿Dónde consultar?
Para más información, se puede ingresar a www.arca.gob.ar, comunicarse con el centro de atención virtual o consultar en las delegaciones habilitadas en cada jurisdicción.