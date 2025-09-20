Último aviso de ARCA: el trámite de pago que vence el 22 de septiembre

ARCA recordó que el pago mensual del monotributo vence el 22 de septiembre: cómo hacer el trámite y qué pasa si no se cumple.

ARCA cuenta con canales online para cumplir con el pago del monotributo sin demoras.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) recordó que el próximo 22 de septiembre vence el plazo para cumplir con el pago mensual del monotributo. Este aviso afecta a miles de contribuyentes en todo el país que deben regularizar su situación para evitar intereses, sanciones y la pérdida de beneficios.

¿Qué se paga y por qué es importante? El vencimiento corresponde al pago mensual del monotributo, un régimen simplificado que incluye los componentes impositivo, previsional y de obra social. Está destinado a trabajadores independientes, pequeños comerciantes y prestadores de servicios que facturan dentro de los límites establecidos por la normativa vigente.

Cumplir con el pago en tiempo y forma permite mantener la cobertura médica, acceder a beneficios sociales y evitar recargos por mora.

Cómo pagar el monotributo en tiempo y forma. Foto: Walter Moreno/MDZ El monotributo debe pagarse antes del 22 de septiembre: ARCA advierte sobre posibles sanciones. Foto: Walter Moreno/MDZ

¿Cómo se realiza el trámite? El pago puede gestionarse de forma online, a través de la web oficial de ARCA, mediante home banking o con clave fiscal. También está habilitado el pago presencial en entidades autorizadas. Si el contribuyente tiene deuda acumulada, puede consultar planes de regularización vigentes antes del vencimiento para evitar intereses adicionales.