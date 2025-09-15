ARCA: la fecha que todos los monotributistas deben agendar en el calendario

ARCA dio a conocer un detalle clave del calendario fiscal de septiembre para quienes sean monotributistas.

En el calendario fiscal, hay fechas que los contribuyentes no pueden pasar por alto. Para los monotributistas bajo la órbita del ARCA, el lunes 22 de septiembre de 2025 es uno de esos días determinantes. Es que ese día es el que dispuso el organismo para abonar la cuota mensual del monotributo.

Esta fecha marca el cierre para cumplir con el monotributo, un cumplimiento que, más allá de la formalidad, es esencial para evitar sanciones, mantener la regularidad ante el organismo recaudador y conservar los beneficios del régimen simplificado.

El mensaje de ARCA a los monotributistas Las autoridades de ARCA aconsejan abonar con antelación para no acumular deudas que puedan generar recargos o demoras innecesarias. El importe a pagar depende de la categoría de cada monotributista, la que se define según los ingresos facturados y los aportes requeridos en ese nivel.

Cómo pagar el monotributo en tiempo y forma. Foto: Walter Moreno/MDZ Cómo pagar el monotributo en tiempo y forma en la web de ARCA. Foto: Walter Moreno/MDZ

Para septiembre de 2025, las escalas de facturación anual vigentes para el régimen incluyen categorías que van desde la “A” hasta la “K”, cada una con un tope distinto. Por ejemplo, la categoría A tiene un máximo de facturación anual cercano a los 9 millones de pesos, mientras que la categoría K llega hasta aproximadamente 95 millones.