ARCA modificó el régimen para prestadores de servicios a personas con discapacidad

La medida la oficializó ARCA en las últimas horas y así impactará en los prestadores de servicios para personas con discapacidad.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó modificaciones en el régimen destinado a prestadores de servicios para personas con discapacidad, con el objetivo de aliviar la carga fiscal del sector y garantizar la continuidad de las prestaciones en el marco de la emergencia vigente.

La medida, instrumentada a través de la Resolución General 5828/2026, establece un esquema especial de regularización de deudas impositivas, aduaneras y de la seguridad social vencidas hasta el 31 de diciembre de 2025. Entre los principales beneficios se destaca la posibilidad de acceder a la condonación de hasta el 100% de los intereses y multas, dependiendo del momento en que se realice la adhesión.

La medida de ARCA El régimen se inscribe dentro de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que busca sostener el funcionamiento de los prestadores comprendidos en la Ley 24.901, considerados esenciales para garantizar derechos básicos como la salud, la rehabilitación y la inclusión social.

Según lo establecido, los interesados podrán adherirse hasta el 17 de septiembre de 2026. Aquellos que se inscriban antes del 16 de junio accederán a la condonación total de intereses, mientras que quienes lo hagan entre esa fecha y el cierre del plazo obtendrán una reducción del 50%.

El plan también contempla facilidades de pago de hasta 60 cuotas mensuales, con un monto mínimo establecido y una tasa de financiación equivalente al 50% del interés resarcitorio vigente. La adhesión se realiza de manera digital a través del sistema “Mis Facilidades”, y requiere que los contribuyentes cuenten con domicilio fiscal electrónico y una cuenta bancaria declarada.