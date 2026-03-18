Empleadas domésticas: cómo registrarlas en ARCA paso a paso

En marzo de 2026, quienes contratan personal de casas particulares deben cumplir con el registro obligatorio para formalizar la relación laboral. El trámite permite garantizar aportes, cobertura de salud y derechos previsionales para las empleadas domésticas , y se realiza de forma digital a través del sistema oficial.

El alta se gestiona mediante la plataforma de ARCA , a la que se accede con CUIT o CUIL y clave fiscal. Allí se cargan los datos necesarios para blanquear la relación laboral y habilitar el pago mensual de aportes y contribuciones.

El paso a paso para registrar a las trabajadoras domésticas en ARCA.

Una vez completado el trámite, el empleador puede generar los volantes de pago correspondientes.

Para registrar a una empleada doméstica, hay que seguir estos pasos:

Cuánto cobran las empleadas domésticas en marzo 2026

En marzo se aplica un aumento del 1,5% sobre los valores de febrero, lo que actualiza los salarios mínimos según cada categoría:

Tareas generales

Con retiro: $3.348,37 por hora / $410.773,52 mensual

Sin retiro: $3.599,86 por hora / $455.160,14 mensual

Cuidado de personas

Con retiro: $3.599,86 por hora / $455.160,14 mensual

Sin retiro: $4.012,14 por hora / $505.578,34 mensual

Caseros

Sin retiro: $3.599,86 por hora / $455.160,14 mensual

Tareas específicas

Con retiro: $3.807,87 por hora / $466.154,67 mensual



Sin retiro: $4.161,14 por hora / $517.277,03 mensual

Supervisores

Con retiro: $4.013,30 por hora / $500.649,26 mensual

Sin retiro: $4.382,63 por hora / $556.024,76 mensual

Bono y adicionales en marzo

Además del salario básico, en marzo corresponde pagar la segunda cuota del bono extraordinario no remunerativo, que depende de la carga horaria semanal:

$8.000 para menos de 12 horas

$11.500 entre 12 y 16 horas

$20.000 para más de 16 horas

También se suma el adicional por antigüedad, equivalente al 1% por cada año trabajado con el mismo empleador. Este porcentaje se calcula sobre los salarios mínimos y debe incluirse en la liquidación mensual.

Registrar correctamente a la empleada doméstica no solo es una obligación legal, sino también una forma de asegurar derechos laborales y evitar sanciones.