Empleadas domésticas: cómo registrarlas en ARCA paso a paso
En marzo 2026, registrar a las empleadas domésticas es obligatorio. Cómo hacer el trámite en ARCA paso a paso y cumplir con la normativa vigente.
En marzo de 2026, quienes contratan personal de casas particulares deben cumplir con el registro obligatorio para formalizar la relación laboral. El trámite permite garantizar aportes, cobertura de salud y derechos previsionales para las empleadas domésticas, y se realiza de forma digital a través del sistema oficial.
Cómo registrar a una empleada doméstica online
El alta se gestiona mediante la plataforma de ARCA, a la que se accede con CUIT o CUIL y clave fiscal. Allí se cargan los datos necesarios para blanquear la relación laboral y habilitar el pago mensual de aportes y contribuciones.
Una vez completado el trámite, el empleador puede generar los volantes de pago correspondientes.
Paso a paso para dar de alta en marzo 2026
Para registrar a una empleada doméstica, hay que seguir estos pasos:
- Ingresar al sitio de ARCA con clave fiscal
- Cargar el CUIL de la trabajadora para recuperar sus datos
- Verificar y completar la información personal requerida
- Informar el domicilio de la trabajadora
- Detallar las condiciones laborales: tareas, horas semanales, remuneración, fecha de ingreso y modalidad
- Indicar el domicilio donde se prestan las tareas
- Revisar el resumen y confirmar el alta
Con estos datos validados, la relación laboral queda formalizada.
Cuánto cobran las empleadas domésticas en marzo 2026
En marzo se aplica un aumento del 1,5% sobre los valores de febrero, lo que actualiza los salarios mínimos según cada categoría:
Tareas generales
- Con retiro: $3.348,37 por hora / $410.773,52 mensual
- Sin retiro: $3.599,86 por hora / $455.160,14 mensual
Cuidado de personas
- Con retiro: $3.599,86 por hora / $455.160,14 mensual
- Sin retiro: $4.012,14 por hora / $505.578,34 mensual
Caseros
- Sin retiro: $3.599,86 por hora / $455.160,14 mensual
Tareas específicas
- Con retiro: $3.807,87 por hora / $466.154,67 mensual
-
- Sin retiro: $4.161,14 por hora / $517.277,03 mensual
Supervisores
- Con retiro: $4.013,30 por hora / $500.649,26 mensual
- Sin retiro: $4.382,63 por hora / $556.024,76 mensual
Bono y adicionales en marzo
Además del salario básico, en marzo corresponde pagar la segunda cuota del bono extraordinario no remunerativo, que depende de la carga horaria semanal:
- $8.000 para menos de 12 horas
- $11.500 entre 12 y 16 horas
- $20.000 para más de 16 horas
También se suma el adicional por antigüedad, equivalente al 1% por cada año trabajado con el mismo empleador. Este porcentaje se calcula sobre los salarios mínimos y debe incluirse en la liquidación mensual.
Registrar correctamente a la empleada doméstica no solo es una obligación legal, sino también una forma de asegurar derechos laborales y evitar sanciones.