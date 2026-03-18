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Empleadas domésticas: cómo registrarlas en ARCA paso a paso

En marzo 2026, registrar a las empleadas domésticas es obligatorio. Cómo hacer el trámite en ARCA paso a paso y cumplir con la normativa vigente.

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Cómo registrar a las empleadas domésticas en ARCA. Foto: Shutterstock

Cómo registrar a las empleadas domésticas en ARCA. Foto: Shutterstock

En marzo de 2026, quienes contratan personal de casas particulares deben cumplir con el registro obligatorio para formalizar la relación laboral. El trámite permite garantizar aportes, cobertura de salud y derechos previsionales para las empleadas domésticas, y se realiza de forma digital a través del sistema oficial.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Foto: Walter Moreno/MDZ
El paso a paso para registrar a las trabajadoras domésticas en ARCA.

El paso a paso para registrar a las trabajadoras domésticas en ARCA.

Cómo registrar a una empleada doméstica online

El alta se gestiona mediante la plataforma de ARCA, a la que se accede con CUIT o CUIL y clave fiscal. Allí se cargan los datos necesarios para blanquear la relación laboral y habilitar el pago mensual de aportes y contribuciones.

Una vez completado el trámite, el empleador puede generar los volantes de pago correspondientes.

Paso a paso para dar de alta en marzo 2026

Para registrar a una empleada doméstica, hay que seguir estos pasos:

  • Ingresar al sitio de ARCA con clave fiscal
  • Cargar el CUIL de la trabajadora para recuperar sus datos
  • Verificar y completar la información personal requerida
  • Informar el domicilio de la trabajadora
  • Detallar las condiciones laborales: tareas, horas semanales, remuneración, fecha de ingreso y modalidad
  • Indicar el domicilio donde se prestan las tareas
  • Revisar el resumen y confirmar el alta

Con estos datos validados, la relación laboral queda formalizada.

Cuánto cobran las empleadas domésticas en marzo 2026

En marzo se aplica un aumento del 1,5% sobre los valores de febrero, lo que actualiza los salarios mínimos según cada categoría:

Tareas generales

  • Con retiro: $3.348,37 por hora / $410.773,52 mensual
  • Sin retiro: $3.599,86 por hora / $455.160,14 mensual

Cuidado de personas

  • Con retiro: $3.599,86 por hora / $455.160,14 mensual
  • Sin retiro: $4.012,14 por hora / $505.578,34 mensual

Caseros

  • Sin retiro: $3.599,86 por hora / $455.160,14 mensual

Tareas específicas

  • Con retiro: $3.807,87 por hora / $466.154,67 mensual

  • Sin retiro: $4.161,14 por hora / $517.277,03 mensual

Supervisores

  • Con retiro: $4.013,30 por hora / $500.649,26 mensual
  • Sin retiro: $4.382,63 por hora / $556.024,76 mensual

Bono y adicionales en marzo

Además del salario básico, en marzo corresponde pagar la segunda cuota del bono extraordinario no remunerativo, que depende de la carga horaria semanal:

  • $8.000 para menos de 12 horas
  • $11.500 entre 12 y 16 horas
  • $20.000 para más de 16 horas

También se suma el adicional por antigüedad, equivalente al 1% por cada año trabajado con el mismo empleador. Este porcentaje se calcula sobre los salarios mínimos y debe incluirse en la liquidación mensual.

Registrar correctamente a la empleada doméstica no solo es una obligación legal, sino también una forma de asegurar derechos laborales y evitar sanciones.

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