Monotributo de ARCA: cómo será la jubilación según los aportes en marzo de 2026

En marzo de 2026, los monotributistas que acceden a la jubilación en Argentina enfrentan un escenario marcado por la actualización de haberes y la incidencia directa de la categoría en la que realizaron sus aportes durante su vida laboral. Cómo influye la categoría del monotributo de ARCA en el cálculo teniendo en cuenta lo aportado.

De acuerdo con los datos más recientes, la jubilación mínima se ubicó en $369.600,88 , cifra que, al sumarse un bono extraordinario de $70.000, eleva el ingreso total a $439.600,88 para quienes perciben el haber más bajo.

El sistema previsional para monotributistas se basa en una “renta presunta”, es decir, un ingreso estimado según la categoría en la que cada contribuyente estuvo inscripto. Esto implica que no todos los jubilados cobran lo mismo, incluso si cumplieron con los 30 años de aportes requeridos.

En términos generales, quienes aportaron durante la mayor parte de su vida en las categorías más bajas —como la A o la B— suelen acceder a la jubilación mínima. En cambio, quienes lo hicieron en escalas superiores pueden aspirar a haberes iniciales más altos, aunque el monto final depende de la trayectoria completa de aportes.

Cada categoría del monotributo incluye un componente previsional (aporte jubilatorio), que en 2026 presenta una escala creciente.

Categoría A: $15.616,17

Categoría B: $17.177,79

Categoría C: $18.895,57

Categoría D: $20.785,13

Categoría E: $22.863,64

Categoría F: $25.150,00

Categoría G: $35.210,00

Categoría H: $49.294,00

Categoría I: $69.011,60

Categoría J: $96.616,24

Categoría K: $135.262,74

Uno de los factores clave es la continuidad y el nivel de las categorías a lo largo del tiempo. No es lo mismo haber permanecido décadas en la categoría más baja que haber progresado hacia escalas superiores.

En este sentido, especialistas señalan que el haber jubilatorio no depende solo de la categoría actual, sino del promedio y la evolución de los aportes realizados durante toda la vida activa.

En definitiva, la jubilación de los monotributistas en 2026 continúa fuertemente condicionada por la categoría de aportes, consolidando un sistema donde la historia contributiva resulta determinante para el ingreso en la etapa pasiva.